Câmara dos EUA libera dados sobre impostos de Trump

Pouco antes da troca no comando do órgão legislativo, democratas divulgam informações que indicam sonegação de impostos por parte do ex-presidente. Caso pode abalar tentativa do republicano de voltar à Casa Branca.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, ainda sob controle da maioria formada por parlamentares do Partido Democrata, divulgou nesta sexta-feira (30/12) dados sobre declarações de impostos do ex-presidente americano Donald Trump, a poucos dias do início da nova Legislatura, quando o órgão do Legislativo estará sob domínio dos republicanos.

Os democratas conseguiram a liberação dos dados referentes a rendimentos declarados por Trump de 2015 a 2020, após anos de esforços pela liberação das informações sobre as finanças do republicano. A resolução do caso veio somente no mês passado, após uma decisão da Suprema Corte.

Durante sua campanha à presidência, em 2016, Trump rompeu com décadas de tradições políticas ao se recusar a divulgar voluntariamente essas informações. Ele processou o comitê da Câmara que pediu a divulgação dos dados para tentar mantê-los em sigilo, mas a Justiça decidiu em favor dos parlamentares.

Os documentos, que tiveram algumas partes omitidas para preservar informações sensíveis, como dados de seguridade social e de contas bancárias, somam quase 6 mil páginas, incluindo 2,7 mil de restituições de impostos de Trump e sua esposa, Melania, e mais de 3 mil sobre as empresas do ex-presidente.

Os republicanos afirmam que a liberação dos dados pode levar à utilização das declarações de impostos como arma política e alertaram que poderão abrir inquéritos semelhantes contra membros do Partido Democrata. A partir de janeiro, com o início da nova Legislatura, a Câmara passará a ser dominada por uma maioria republicana.

Em um relatório divulgado na semana passada, o comitê delineou algumas de suas descobertas, após analisar dos documentos. Segundo os parlamentares, o Serviço Interno de Tributos dos EUA quebrou suas próprias regras ao não auditar Trump em três dos quatro anos em que ele esteve na Casa Branca.

Zero de impostos pagos em 2020

Detalhes revelados anteriormente mostravam que Trump não pagou imposto de renda em 2020, no último ano de seu mandato, apesar de seus negócios gerarem rendas de milhões de dólares.

Os dados revelam que os rendimentos e as responsabilidades tributárias de Trump flutuaram dramaticamente entre 2015 e 2020, durante a campanha e a duração de seu primeiro mandato. Nesses anos, o ex-presidente e sua esposa pediram amplas restituições de impostos e perdas e pagaram pouco ou nenhum tributo sobre seus rendimentos.

O caso se soma a uma série de reveses sofrido por Trump em 2022, e poderá gerar inúmeros problemas legais para o ex-presidente, que já anunciou sua pré-candidatura à Casa Branca em 2024.

No início do mês, o comitê da Câmara que investiga a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump em janeiro de 2021 pediu às autoridades federais o indiciamento do ex-presidente por crimes que incluem obstrução da Justiça e insurreição, em razão de seu papel no dia do ataque à sede do Congresso.

