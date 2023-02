Cápsula Soyuz acopla-se à ISS em missão de resgate

Uma cápsula russa Soyuz não tripulada acoplou-se neste domingo (26/02) à Estação Espacial Internacional (ISS), em uma missão para assegurar o retorno à Terra dos cosmonautas russos Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin e do astronauta americano Frank Rubio.

O lançamento da Soyuz MS-23 ocorreu na sexta-feira, no Cosmódromo Baikonur, no Cazaquistão, e imagens de sua chegada à ISS foram transmitidas ao vivo pela Nasa, a agência espacial americana.

A cápsula levou uma carga de cerca de 430 quilos para a tripulação da ISS, incluindo dispositivos médicos e equipamentos para experimentos científicos.

A missão incomum foi necessária porque a cápsula MS-22, que havia se acoplado em setembro passado na ISS, começou a registrar um vazamento em seu sistema de resfriamento em dezembro, provavelmente causado pelo choque de um pequeno meteorito.

O vazamento do líquido do sistema de resfriamento fez com que o retorno à Terra dos dois russos e do americano na própria cápsula fosse arriscado. O plano agora é trazê-los de volta na MS-23, provavelmente em setembro. Eles passarão quase um ano no espaço.

Antes disso, a cápsula MS-22 deve voar de volta à Terra sem tripulação. Seu retorno estava inicialmente previsto para o final de março.

Embora a Rússia e os Estados Unidos trabalhem há mais de 20 anos juntos na ISS, que fica 400 quilômetros acima da Terra, essa relação está em crise desde a invasão russa à Ucrânia.

No momento, há outros quatro tripulantes na ISS, que chegaram em outubro passado a bordo de uma cápsula SpaceX Dragon. Na próxima semana, eles devem receber mais quatro astronautas e cosmonautas – dois americanos, um emiradense e um russo.

bl (dpa, AFP)