Butantan vai testar soro anti-covid-19 em humanos

O Instituto Butantan em São Paulo recebeu nesta quarta-feira (24/03) autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para realizar testes em humanos do soro anticoronavírus desenvolvido a partir do plasma de cavalos.

O soro será aplicado em pacientes que já contraíram a covid-19. Os pesquisadores querem identificar a dosagem necessária para se obter o efeito desejado.

O imunobiológico tem como objetivo minimizar os efeitos da doença e impedir o avanço das infecções, e não tem a capacidade de curar ou impedir a contaminação pelo coronavírus.

O Butantan ainda deverá entregar informações complementares que não haviam sido disponibilizadas à Anvisa. Em nota, o diretor do instituto, Bruno Covas, afirma que os testes deverão ser iniciados nos próximos dias.

Os testes serão feitos em pacientes com infecção recente ou alto risco de doença grave internados no Hospital do Rim e no Hospital das Clínicas, na capital paulista. Para tal, o Butatan já tem em estoque 3 mil frascos do soro.

O Butantan concluiu recentemente testes em ratos infectados com o coronavírus Sars-Cov-2, realizados em parceria com a Universidade de São Paulo, onde foi observada a diminuição da carga viral. As cobaias também tiveram a estrutura pulmonar preservada.

O instituto, vinculado ao governo de São Paulo, é o encarregado da produção no Brasil da vacina contra a covid-19 Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

