Bundeswehr enfrenta sérios problemas com tanque Puma

As Forças Armadas da Alemanha, a Bundeswehr, estão enfrentando sérios problemas técnicos com os veículos de combate de infantaria Puma, de acordo com uma reportagem publicada pela revista alemã Der Spiegel neste sábado (17/12).

Depois de uma manobra de treinamento, todos os 18 veículos da versão modernizada do Puma que participaram do exercício militar apresentaram problemas e nenhum saiu em prontidão operacional. Em uma carta, o comandante da 10ª Divisão Blindada, o major-general Ruprecht von Butler, chegou a falar em "perda total".

Segundo a reportagem, von Butler teria informado que o principal problema era a parte eletrônica dos tanques de alta tecnologia. Em um dos veículos, os cabos pegaram fogo na cabine de controle.

A situação causou alvoroço no Ministério de Defesa da Alemanha. Os veículos deveriam participar da Força-Tarefa Conjunta de Elevada Prontidão (VJTF) da Otan no próximo ano.

Segundo a revista, von Butler teria informado que os Pumas destinados para a força-tarefa serão substituídos pelo tanque Marder – um modelo mais antigo, mas seguro – até segundo ordem.

Problemas acumulados

A Alemanha possui uma frota de 350 tanques Puma e garantiu o financiamento para 229 unidades adicionais depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. No passado, o modelo já havia apresentado vários problemas e foi chamado pela imprensa alemã de "tanque de pane".

Von Butler ressaltou em sua carta ao Ministério da Defesa que embora as tropas estivessem cientes da reputação do Puma, esses tipos de problemas técnico "nunca ocorreram com tanta frequência" como o visto no recente exercício.

cn (DW, ots)