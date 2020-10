Bundestag torna obrigatório uso de máscaras contra coronavírus

O Bundestag (Parlamento alemão) adotou a partir desta terça-feira (06/10) a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial após o presidente da casa, Wolfgang Schäuble, ordenar a medida em razão da preocupação com a evolução da pandemia do novo coronavírus na Alemanha.

Até agora, o Bundestag apenas recomendava o uso da proteção, mas o apelo não surtiu o efeito desejado. A utilização da cobertura para boca e nariz passa a ser obrigatória em todas as dependências do Parlamento, incluindo o plenário, salas de conferência e de reuniões e as áreas de trânsito, como elevadores, inicialmente até 17 de janeiro.

A administração do Bundestag argumentou que a medida é necessária para evitar o aumento das contaminações. Sem ela, "a funcionalidade do Parlamento poderia sofrer fortes abalos em um curto período de tempo, ou até ser paralisada". As recomendações para prevenir as infecções vêm sendo amplamente acatadas, mas esse não era o caso das máscaras de proteção.

As máscaras podem ser retiradas após as pessoas tomarem seus lugares nas salas de conferência ou de reunião ou no plenário, desde que seja observada a distância de 1,5 metro para os demais. Os parlamentares que ocuparem a tribuna e os microfones podem retirar a proteção, assim como quem preside as sessões.

Violações às regras serão punidas com multas. Em casos extremos, se alguém desobedecer repetidamente a regra, o valor pode chegar a milhares de euros.

A medida também se refere à disposição adotada pelas autoridades de Berlim, que impuseram a obrigatoriedade do uso das máscaras em escritórios e órgãos da administração pública da cidade, além do distanciamento físico. Várias regiões da capital alemã passaram a ser consideradas áreas de risco após superarem a marca de 50 novas infeções por 100 mil habitantes num período de sete dias.

Juntamente com a ordem, o Bundestag reforça a recomendação para que todos os partidos políticos adotem as ações necessárias para aplicar a mesma medida em seus espaços de trabalho.

RC/dpa