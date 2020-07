Bristol remove estátua de manifestante negra

A estátua de uma manifestante negra de punho erguido foi retirada nesta quinta-feira (16/07), um dia depois ser colocada sem permissão na cidade de Bristol, no sudoeste da Inglaterra, informaram as autoridades locais.

A escultura, criada pelo artista britânico Marc Quinn, intitulada A Surge of Power (uma onda de poder) tinha sido instalada sobre o pedestal onde estava a de Edward Colston, comerciante de escravos do século 17.

Segundo as autoridades, a estátua será colocada em um museu, para que seu autor possa recuperá-la ou doá-la ao acervo de arte municipal. A peça de aço representa a manifestante Jen Reid, uma mulher que foi fotografada com o punho levantado durante protestos antirracismo.

O prefeito de Bristol, Marvin Rees, disse no Twitter que entendeu a necessidade de as pessoas "se expressarem", mas que a estátua foi colocada no pedestal sem permissão e que deveria ser removida.

A imagem de Colston havia sido derrubada e jogada num rio no início de junho, no auge das manifestações antirracistas Black Lives Matter, após a morte no final de maio de George Floyd, um americano negro morto durante uma ação policial em Minneapolis, nos Estados Unidos, após ser imobilizado e um policial se ajoelhar durante quase nove minutos sobre seu pescoço.

As autoridades de Bristol insistiram que cabe a toda a cidade decidir o que deve substituir a estátua de Colston, que estava no pedestal desde 1895.

"A escultura [de Jen Reid] que foi instalada hoje foi obra e decisão de um artista de Londres", disse Rees na quarta-feira. "Não foi solicitada e não foi dada permissão para a instalação. O futuro do pedestal e do que deve ser instalado nele deve ser decidido pelo povo de Bristol."

