Brasileiros devem deixar Gaza até quarta-feira, diz ministro

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou nesta sexta-feira (03/11) que os 34 cidadãos – 24 brasileiros e dez palestinos que querem imigrar – que aguardam autorização para deixar a Faixa de Gaza devem cruzar a fronteira rumo ao Egito até a próxima quarta-feira.

Segundo Vieira, as negociações avançaram após conversas telefônicas com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen.

"Tive uma conversa telefônica, a quarta, com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e ele me garantiu que até quarta-feira todos os brasileiros que estão em Gaza poderão sair pela passagem de Rafah", disse o chanceler a jornalistas, destacando que a liberação ainda pode ocorrer antes desse prazo, embora a garantia tenha sido dada para a próxima quarta.

O acesso ao Egito, de acordo com Vieira, deverá ser providenciado pelas embaixadas do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, e também no Egito, de onde os brasileiros têm previsão de embarque em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que já está no país.

"Foi um processo de conversa, de negociação de alguns dias e, hoje, tive essa boa notícia", acrescentou.

Até quinta-feira, os brasileiros estavam fora da lista de cidadãos estrangeiros ou com dupla nacionalidade autorizados a deixar a Faixa de Gaza pela passagem de fronteira com o Egito, após quase quatro semanas de conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

A passagem egípcia de Rafah, a única saída de Gaza não controlada por Tel Aviv, foi aberta pela primeira vez na quarta-feira, após um acordo firmado entre os governos de Egito e Israel, sob mediação do Catar em coordenação com os Estados Unidos.

Brasileiros em Gaza

Do total de 34 pessoas com destino ao Brasil, 18 já estão na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, e 16 estão em Khan Yunis, a dez quilômetros de distância.

Governos estrangeiros afirmam que, entre os 2,4 milhões de habitantes do enclave palestino, há titulares de passaportes de 44 países, bem como de 28 agências, incluindo organismos da ONU. Esses estrangeiros somariam cerca de 7.500 pessoas em Gaza. O Egito estima que, conforme o acordo de evacuação, 500 pessoas cruzem a fronteira diariamente.

Brasil resgatou quase 1.500 pessoas

Enquanto brasileiros em Gaza esperam para deixar o enclave sitiado, outras centenas de pessoas já foram resgatadas pelo Brasil da região de conflito.

Desde o início da guerra, aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), em operação coordenada com os ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, já retiraram 1.445 pessoas e 53 animais. Nesta quinta, mais um voo chegou ao país com 32 passageiros vindos da Cisjordânia.

"O Itamaraty providenciou veículos e garantiu a passagem dos nacionais por postos de fronteira administrados por Israel e Jordânia, além de seu traslado, em segurança, de diferentes pontos na Cisjordânia até o aeroporto de Amã, de onde embarcaram para o Brasil", informou o governo.

Controlada pelo Hamas desde 2007, a Faixa de Gaza vem sendo alvo de intensos bombardeios por Israel há semanas, além de enfrentar uma crise humanitária sem precedentes. Autoridades do enclave disseram que mais de 9.200 mil palestinos, grande parte mulheres e crianças, já foram mortos nos ataques israelenses.

A ofensiva ocorre em retaliação aos atentados terroristas de 7 de outubro, quando membros do Hamas, considerado um grupo terrorista pela União Europeia e por países como Estados Unidos e Alemanha, massacraram 1.400 pessoas em território israelense e, de acordo com autoridades de Israel, fizeram mais de 240 reféns.

gb (ots)