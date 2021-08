Brasileiro é resgatado do Afeganistão

Um cidadão brasileiro e seus parentes foram resgatados do Afeganistão na sexta-feira (27/08), segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

De acordo com o Itamaraty, o brasileiro e cinco familiares, que não foram identificados, foram levados para Madri num voo organizado pelos governos da Alemanha e da Espanha, que também retirou diplomatas e militares do país. Não há previsão de quando eles devem chegar ao Brasil.

"Como resultado dos esforços diplomáticos realizados, foi possível resgatar um brasileiro, que chegou hoje a Madri acompanhado de seus familiares", disse o Itamaraty, em nota.

Ainda segundo o ministério, dos cinco brasileiros registrados em território afegão, apenas dois solicitaram ajuda do governo federal brasileiro para deixar o país, após a tomada de Cabul pelos radicais islâmicos do Talibã. O Itamaraty afirma que ainda está realizando esforços para retirar esse segundo cidadão.

"O Itamaraty tem dedicado atenção prioritária à situação dos brasileiros no Afeganistão", disse a pasta, destacando que continua "em intensa articulação com países atuantes na região para viabilizar a pronta retirada do cidadão ainda localizado em território afegão, bem como de seus familiares".

A retirada ocorre em meio ao caos que se instalou no Afeganistão após a tomada do poder pelo talibã e um atentado no aeroporto de Cabul, que deixou mais de uma centena de mortos, incluindo soldados americanos. O ataque foi reinvidicado pelo Estado Islâmico Khorasan, organização afiliada ao EI e que é rival do talibã.

Em nota divulgada na quinta-feira, o governo brasileiro condenou o ataque. "O governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, os atentados registrados nas imediações do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, em 26 agosto, que resultaram em feridos e mortos e põem em risco as operações de evacuação e de ajuda humanitária em curso", disse o Itamaraty, em nota.

