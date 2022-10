++ Brasil vai às urnas para optar entre Lula e Bolsonaro ++

Em disputa tensa, um presidente e um ex-presidente se enfrentam pela primeira vez na história do país. Lula venceu a primeira rodada, e eleição presidencial nunca teve virada no segundo turno.

O Brasil vai às urnas em segundo turno neste domingo (30/10) para escolher seu novo presidente, após uma campanha tensa entre o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, Lula obteve 48,43% dos votos, contra 43,20% de Bolsonaro. Na véspera do segundo turno, o petista apareceu com 54% dos votos válidos em pesquisa Ipec e 52% no Datafolha. Bolsonaro teve 46% e 48%, respectivamente.

Além da votação para presidente, 12 estados escolherão seus governadores em segundo turno: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Do total de um pouco mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar, mais de 123 milhões compareceram às urnas no primeiro turno. O índice de abstenção ficou em 20,95%, próximo da média registrada em pleitos anteriores.

As atualizações a seguir estão no horário de Brasília. Pressione Ctrl+F5 para atualizar

08:15 – Bolsonaro vota no Rio

O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco antes das 8h para votar na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após votar, ele afirmou a jornalistas que tinha a "expectativa de vitória".

Bolsonaro chega para votar no Rio Foto: Pablo Porciuncula/AFP/Getty Images

08:05 – Eleição presidencial nunca teve virada no segundo turno

Desde 1989, quando o Brasil voltou a ter eleições presidenciais diretas – e estreou o mecanismo de segundo turno –, nunca houve uma reviravolta na corrida ao Planalto entre um turno e outro. Essa foi a regra em todas as seis disputas presidenciais que tiveram segundo turno entre 1989 e 2018. Mesmo em disputas estaduais o histórico é desfavorável. Leia mais

08:02 – Voto no Exterior

Cerca de 697 mil brasileiros que moram no exterior estão aptos a votar para presidente. O número representa um aumento de 39,2% em relação a 2018.

Lisboa é a cidade com o maior número de eleitores brasileiros no exterior, com 45,3 mil. Em segundo lugar está Miami, com 40,2 mil eleitores, seguida de Boston, com 37,2 mil.

Lisboa teve fila para votar já no início da manhã Foto: Marina Ferraz/DW

Haverá votação em 181 cidades estrangeiras.

08:00 – Urnas são abertas no Brasil

As urnas de todo o Brasil foram abertas às 8h deste domingo para que os eleitores votem para presidente e em 12 estados (Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe) também para governador.

Estão aptos a depositar voto nas urnas mais de 156 milhões de eleitores, que podem fazê-lo até às 17h (horário de Brasília).