++ Brasil vai às urnas; acompanhe ++

O Brasil vai às urnas neste domingo (02/10) em eleições tensas, com o presidente Jair Bolsonaro podendo se tornar o primeiro presidente a não se reeleger para um segundo mandato em 25 anos, desde que a reeleição é permitida no Brasil. Pesquisas de intenção de voto vêm apontando a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar neste pleito – um número recorde. Além de presidente e vice-presidente, os brasileiros também elegerão 27 governadores, em votações que poderão ir para segundo turno, em 30 de outubro.

Neste domingo serão eleitos ainda 27 senadores e seus dois suplentes, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais.

09:30 – Ex-presidente Dilma Rousseff vota em Minas Gerais

A ex-presidente Dilma Rousseff votou de manhã em um colégio eleitoral em Belo Horizonte (MG). No local, ele falou com jornalistas. "A minha expectativa é que a democracia ganhe e isso significa a vitória do Lula no primeiro turno", afirmou.

Dilma acompanhará a apuração em São Paulo, ao lado de Lula.

09:14 – Filas para votar registradas em cidades do exterior

Brasileiros que votam no exterior enfrentaram filas em várias cidades. Na Alemanha, houve filas em Berlim, Colônia e Frankfurt.

Berlim também têm filas longas em frente à embaixada Foto: Adriana Seguro/DW

O maior colégio eleitoral fora do Brasil, Lisboa, também teve fila, que se formou antes da abertura das urnas. Os primeiros eleitores chegaram ao local de votação na capital portuguesa por volta das 5h (horário local).

Há registro de filas também em Amsterdã, Londres e Paris.

Brasileiros enfrentam fila para votar em Amsterdã Foto: Erika Kokay/DW

09:00 – Bolsonaro vota no Rio de Janeiro

O atual presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, também votou pela manhã na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

"Vai ser já no primeiro turno", disse Bolsonaro depois de questionado pelos jornalistas se iria respeitar o resultado da votação. "A expectativa é de vitória hoje. Nesses 45 dias, fui praticamente em todos os estados do Brasil. Ontem, em Joinville, algo nunca visto no Brasil, tanta gente na rua. Eleições limpas, sem problema nenhum", declarou.

Bolsonaro chega para votar no Rio Foto: AFP via Getty Images

08:30 – Lula vota em São Bernardo do Campo

Líder nas pesquisas, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou já no início da manhã na escola estadual João Firmino, em São Bernardo do Campo (SP).

Foto: AFP via Getty Images

08:05 – Presidente do TSE deseja boa votação aos eleitores

O presidente do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes, publicou uma mensagem em sua conta no Twitter desejando boa votação aos eleitores e afirmou que a Justiça eleitoral trabalha para que todos "tenham um bom domingo".

08:00 – Urnas são abertas no Brasil

As urnas de todo o Brasil foram abertas às 8hdeste domingo para que os eleitores votem para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente.

Pela primeira vez, a abertura aconteceu em horário simultâneo em todo o território nacional. Ao todo, estão aptos a depositarem o voto nas urnas 156,7 milhões de eleitores, que podem fazê-lo até às 17h (horário de Brasília).

07:00 – Lula vence na Nova Zelândia e Austrália

A Nova Zelândia foi o primeiro país a encerrar a votação neste domingo, seguido da Austrália. Lula foi o candidato mais votados nos dois países.

Segundo a agência de notícias Lusa, na Nova Zelândia, Lula recebeu 328 votos, contra 71 votos em Jair Bolsonaro. Na Austrália, Lula obteve 701 votos, e Jair Bolsonaro 223.

Em Timor-Leste, Bolsonaro foi o mais votado. O atual presidente obteve 37 votos, contra 18 em Lula da Silva, seis em Ciro Gomes, três em Simone Tebet e um em Felipe d'Avila.

06:10 – Voto no exterior

Cerca de 697 mil brasileiros que moram no exterior estão aptos a votar para presidente. Lisboa é a cidade com o maior número de eleitores brasileiros no exterior, com 45,2 mil. Em segundo lugar está Miami, com 40,1 mil eleitores, seguida de Boston, com 37,1 mil.

Haverá votação em 159 cidades de 97 países.

Na Alemanha, brasilieros esperam na fila para votar em Colônia Foto: Erika Kokay/DW

06:00 – A principal lição desta eleição

As redes sociais estão numa constante versão beta, elas estão sempre se transformando. Isso é o que dizem os especialistas. E as eleições de 2022 já trazem algumas lições quando o assunto é a comunicação com o eleitor.

A principal lição desta eleição To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

05:30 – Brasil vai às urnas em eleição decisiva para a democracia

Pesquisas indicam que social-democrata Lula está no limiar de vencer pleito no 1° turno e impor derrota à extrema direita. Acuado, Bolsonaro sinaliza que não deve aceitar fracasso nas urnas. Leia mais

05:00 – Datafolha e Ipec mostram Lula 14 pontos à frente de Bolsonaro

Na véspera do primeiro turno, candidato do PT registra 50% dos votos válidos no Datafolha e 51% no Ipec. Jair Bolsonaro registra entre 36% e 37%. Leia mais