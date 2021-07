Brasil supera 540 mil mortes por covid-19

O Brasil registrou oficialmente nesta quinta-feira (16/07) 1.456 mortes ligadas à covid-19, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).

Também foram confirmados 45.591 novos casos da doença. Com isso, o total de infecções reportadas no país chega a 19.308.109, e os óbitos oficialmente identificados somam 540.398.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

O Conass não divulga o número de recuperados. Segundo o Ministério da Saúde, 17.917.189 pacientes haviam se recuperado da doença até esta quinta-feira.

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 608,7 mil óbitos, mas tem uma população bem maior. É ainda o terceiro país com mais casos confirmados, depois de EUA (34 milhões) e Índia (31 milhões).

Já a taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 257,2 no Brasil, a 8ª mais alta do mundo, atrás apenas de alguns pequenos países europeus e do Peru.

Ao todo, mais de 189 milhões de pessoas contraíram oficialmente o coronavírus no mundo, e foram notificadas mais de 4 milhões de mortes associadas à doença.

