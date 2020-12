Brasil supera 190 mil mortes por covid-19

O Brasil superou a marca de 190 mil mortes ligadas à covid-19 nesta sexta-feira (25/12), segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).

Em 24 horas, o país registrou oficialmente 506 óbitos, além de 24.615 casos confirmados da doença. Com isso, o total de infectados no país subiu para 7.448.560, enquanto as mortes totalizam 190.488.

Ao todo, 6.459.335 pacientes se recuperaram da doença, segundo informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira. O Conass não divulga número de recuperados.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais de casos e mortes devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação. As cifras também costumam ser mais baixas nos fins de semana e feriados, já que equipes responsáveis pela notificação trabalham em escala reduzida.

Os números desta sexta-feira ainda não incluem os dados do Ceará, que foram mantidos os da véspera devido a problemas técnicos no acesso às bases de dados dos sistemas de informação.

São Paulo é o estado mais atingido pela epidemia no país, com 1.422.087 casos e 45.795 mortes. Os números são tão altos que se o estado sozinho fosse um país, seria o 13º com mais infectados e o 11º com mais óbitos por covid-19 em todo o mundo.

Minas Gerais é o segundo estado com maior número de casos, somando 520.218, seguido de Bahia (480.764), Santa Catarina (476.681), Rio Grande do Sul (428.633) e Rio de Janeiro (419.146).

Já em número de mortos, o Rio é o segundo estado com mais vítimas, somando 24.900. Em seguida vêm Minas Gerais (11.562), Ceará (9.952), Pernambuco (9.544) e Bahia (8.954).

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 90,6 no Brasil, a 17ª mais alta do mundo, quando desconsiderados os países nanicos San Marino e Andorra.

Em números absolutos, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais infecções, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 18,7 milhões de casos, e da Índia, com 10,1 milhões. Mas é o segundo em número de mortos, já que mais de 329 mil pessoas morreram nos EUA.

A Índia, que chegou a impor uma das maiores quarentenas do mundo no início da pandemia e depois flexibilizou as restrições, é a terceira nação com mais mortos, somando mais de 146 mil.

Ao todo, mais de 79,7 milhões de pessoas já contraíram o coronavírus no mundo, e 1,74 milhão de pacientes morreram em decorrência da doença.

EK/ots