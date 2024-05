Brasil sediará Copa do Mundo Feminina de 2027

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta sexta-feira (17/05) o Brasil como a sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. Essa é a terceira vez que o país recebe uma Copa do Mundo e é a primeira vez que a competição feminina será disputada na América do Sul.

Na votação realizada durante o Congresso da Fifa, realizado em Bangcoc, na Tailândia, a candidatura do Brasil superou a proposta conjunta europeia, apresentada por Alemanha, Bélgica e Holanda, por 119 votos a 78. Estados Unidos e México desistiram da candidatura ainda em abril.

"Parabéns ao Brasil. Vamos agora organizar a melhor Copa do Mundo da história no Brasil" afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, após o anúncio.

A décima edição da Copa do Mundo Feminina será a primeira disputada na América do Sul e terá a participação de 32 seleções. Como país-sede, o Brasil já está classificado. As outras nove seleções da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) disputarão três vagas para o torneio.

A última edição da Copa do Mundo Feminina ocorreu em 2023e foi realizada na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção da Espanha levou o título. O Brasil não passou da fase de grupos.

O Brasil já sediou duas Copas masculinas, em 1950 e 2014. A estrutura utilizada na última competição em solo brasileiro contribuiu para a candidatura, principalmente os estádios construídos ou reformados para a competição daquele ano.

Em 2027, dez cidades brasileiras receberão os 64 jogos da Copa, ao contrário das 12 de 2014. O objetivo é reduzir os deslocamentos e melhorar a logística para equipes e torcedores.

"Uma escolha natural"

Em sua apresentação final no evento em Bangcoc, a comitiva brasileira enfatizou a defesa dos direitos das mulheres, da sustentabilidade, o desenvolvimento esportivo e a liderança feminina no futebol. O slogan da campanha brasileira foi "Uma escolha natural".

A candidatura teve o apoio do governo federal, que criou um grupo de trabalho para ajudar na análise dos requisitos da candidatura.

Uma comitiva de especialistas de várias áreas visitou o Brasil em fevereiro, para a realização de análises técnicas. O Brasil recebeu nota 4, em uma escala que vai até 5. Bélgica, Alemanha e Holanda receberam nota 3,7.

O Brasil propôs a utilização de dez estádios que foram utilizados na Copa de 2014, com abertura e final no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os estádios que receberão os jogos da Copa de 2027 serão os seguintes:

Maracanã (Rio de Janeiro)

Neo Química Arena (São Paulo)

Mineirão (Belo Horizonte)

Arena Pantanal (Cuiabá)

Arena Castelão (Fortaleza)

Arena da Amazônia (Manaus)

Arena de Pernambuco (Região de Recife)

Arena Fonte Nova (Salvador)

Mané Garrincha (Brasília)

Estádio Beira-Rio (Porto Alegre)

O estádio Beira-Rio, do Internacional, está entre os relacionados para a Copa. Nos últimos dias, o local foi fortemente atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Após a escolha do Brasil como sede, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, comentou a tragédia e prometeu que o estado receberá um centro de desenvolvimento do futebol feminino.

"Essa conquista aqui hoje, de o Brasil sediar pela primeira vez uma Copa do Mundo feminina, nós queremos que o trabalho que vai ser desenvolvido possa também ser de fortalecimento para o futebol feminino brasileiro, sul-americano e, principalmente do Rio Grande do Sul, onde deverá ter um grande centro de desenvolvimento do futebol feminino", afirmou Rodrigues.

