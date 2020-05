Brasil registra mais 730 mortes e total passa de 10,6 mil

O Brasil registrou 10.627 mortes e 155.939 casos confirmados do novo coronavírus, anunciou na noite deste sábado (09/05) o Ministério da Saúde, apontando que mais 730 pessoas morreram devido à pandemia de covid-19, cuja taxa de mortalidade vai a 6,8% no país.

Também foram incluídos 10.701 novos casos confirmados do novo coronavirus nos dados divulgados pelo governo. Do total de casos confirmados, 61.685 são considerados recuperados (39,6%) e outros 83.627 estão em acompanhamento (53,6%).

O estado de São Paulo continua a ser o epicentro da doença com 44.411 casos confirmados e 3.608 mortos. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, onde a covid-19 já infetou 16.929 pessoas e causou 1.653 mortes. Com 15.879 casos confirmados e 1.062 mortes, o Ceará continua em terceiro lugar na estatística governamental.

Por outro lado, os estados do Mato Grosso do Sul (346 casos e 11 mortos) e Mato Grosso (502 casos e 16 mortes) registraram as menores taxas de infeção e de mortes no Brasil.

Enquanto os casos do novo coronavírus aumentam no país, as medidas de isolamento social e a posição de autoridades sobre a doença motivaram reações opostas.

Ao longo do dia, centenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro organizaram protestos em seu apoio, em Brasília. Os manifestantes também empunhavam cartazes contra representantes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Apoaidores de Bolsonaro protestam contra Congresso e STF no sábado em Brasília

Já Bolsonaro tornou-se centro de uma nova polêmica ao cancelar um churrasco, que deveria ocorrer no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente.

Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que a informação de que faria o churrasco era mentira, embora ele mesmo tenha mencionado a festa diante de jornalistas e apoiadores em declarações gravadas ao longo da semana.

Durante a tarde, o presidente foi fotografado passeando de jet-ski no lago Paranoá, em Brasília.

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; do Senado, Davi Alcolumbre e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, decretaram luto oficial de três dias para homenagear os mortos pela covid-19, que neste sábado superaram a marca de 10 mil no país.

CA/lusa/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter