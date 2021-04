Brasil registra mais 1.319 mortes por covid-19

O Brasil registrou oficialmente 1.319 mortes ligadas à covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) nesta segunda-feira (05/04).

Também foram confirmados 28.645 novos casos da doença. Com isso, o total de infecções no país superou a marca de 13 milhões, totalizando 13.013.601, enquanto os óbitos chegaram a 332.752.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

Os números divulgados às segundas-feiras também costumam ser mais baixos, já que equipes responsáveis pela notificação trabalham em escala reduzida no fim de semana.

As cifras divulgadas pelo Conass nesta segunda-feira ainda não incluem os dados do Ceará, devido a problemas técnicos no acesso à base de dados do estado.

O Conass não divulga número de recuperados. Segundo o Ministério da Saúde, 11.357.521 pacientes haviam se recuperado da doença até a noite de domingo.

Com os dados de óbitos registrados nesta segunda, a taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 158,3 no país.

Covid-19 no mundo

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país do mundo com mais infecções e mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 30,73 milhões de casos e mais de 555 mil óbitos, segundo contagem mantida pela universidade americana Johns Hopkins.

Ao todo, mais de 131,5 milhões de pessoas já contraíram o coronavírus em todo o mundo, segundo números oficiais, e 2,85 milhões de pacientes morreram em decorrência da doença.

Nesta segunda-feira, a Índia bateu um recorde de novos casos de infecção, superando 100 mil ocorrências em apenas um dia. Até então, apenas Estados Unidos e Brasil haviam atingido essa cifra no mundo. Com um total de 12,5 milhões de casos e 165 mil mortos, o país é o terceiro com mais infectados, e o quarto em número de óbitos, logo atrás do México. Autoridades indianas atribuíram a nova alta de infecções à disseminação de novas variantes, incluindo a brasileira.

