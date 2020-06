Brasil registra mais 1.141 mortes por covid-19. Total chega a 54.971

Números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) apontam que mais 1.141 mortes por covid-19 foram notificadas no Brasil nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos pela doença oficialmente identificados chegou a 54.971, segundo atualização publicada às 18h.

Diversas autoridades e instituições de saúde em todo o país, no entanto, alertam que os números reais da doença devem ser maiores em razão da falta de testes em larga escala e da subnotificação.

O Brasil ainda registrou oficialmente mais 39.483 casos, elevando total para 1.228.114.

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes chegou a 26,2. Em número total de óbitos, o país ocupa a segunda posição no mundo. Já no cálculo levando em conta a população, o Brasil aparece em 13° - bem à frente de países vizinhos como a Argentina (2,51) e o Uruguai (0,75).

Nações europeias duramente atingidas pela doença como o Reino Unido (64,92) e a Bélgica (85,12) ainda aparecem bem à frente, mas esses países começaram a registrar seus primeiros casos entre três e quatros semanas antes do Brasil e o número de óbitos vem caindo.

Nos últimos dias, o país vem subindo no ranking de contabilidade mortes por 100 mil/hab, ultrapassando o Equador (25,02) e se revezando no 12° e 13° lugares com o Peru (que hoje tem 26,84), segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

O Conass também apontou que o estado de São Paulo também chegou a marca de 248.587 casos, superando em números absolutos países como a Espanha e a Itália, que estão entre os países europeus mais atingidos pela doença.

São Paulo também tem uma taxa de 564,97 casos de covid-19 por grupo de 100 mil habitantes. Na Itália, o valor é de 396,37 por 100 mil. O estado registrou ainda 13.759 mortes – abaixo dos 34 mil da Itália.

Já o Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro com mais casos, totalizando 105.897. Tem ainda 9.540 mortes.

O Conass não informou o número de recuperados. Na quinta-feira, segundo a pasta, eram 649.908.

