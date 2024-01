Brasil registra déficit primário de 2,1% do PIB em 2023

O governo federal registrou em 2023 um déficit primário de R$ 230,5 bilhões, equivalente a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira (29/01).

O déficit primário indica a quantia que o governo gastou a mais do que arrecadou, sem contar as despesas com o pagamento de juros da dívida pública. O resultado de 2023 é o segundo maior déficit primário desde o início da série histórica, e perde apenas para o de 2020, o primeiro ano da pandemia de covid-19.

O Orçamento de 2023 previa déficit primário de até R$ 228,1 milhões, R$ 2,4 bilhões abaixo do resultado aferido.

Em janeiro passado, no início do atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia anunciado um pacote de medidas para aumentar a arrecadação e reduzir gastos com o objetivo de reduzir o déficit primário de 2023 a R$ 100 bilhões – que foi parcialmente aprovado pelo Congresso.

Impacto de precatórios

Um dos motivos para o estouro da previsão fiscal do ano foi o pagamento de precatórios – dívidas do governo decorrentes de decisões judiciais.

O pagamento dessas dívidas havia sido parcelado ou adiado após uma emenda constitucional promulgada em 2021, mas em novembro passado uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o governo quitasse essas dívidas acumuladas em 2022.

No ano passado, o governo federal desembolsou R$ 92,44 bilhões com o pagamento de precatórios. Sem essa rubrica, o déficit primário teria sido de R$ 138,1 bilhões, ou 1,3% do PIB.

Outra despesa extraordinária que impactou o resultado fiscal foi um socorro financeiro de cerca de R$ 20 bilhões a estados e municípios.

Alta de gastos sociais

Segundo os dados divulgados pelo Tesouro, os gastos com programas sociais, como o Bolsa Família, foram R$ 75,4 bilhões maiores em 2023 do que no ano anterior, descontada a inflação.

Também subiram os gastos com a Previdência Social (mais R$ 66,5 bilhões), com saúde (mais R$ 20,6 bilhões) e gastos não obrigatórios com educação, transporte e assistência social (mais R$ 23,6 bilhões).

Os gastos com o funcionalismo federal subiram R$ 10,2 bilhões acima da inflação em 2023 comparados com 2022.

No cômputo total, as despesas do governo federal em 2023 foram 12,5% maiores do que as do ano anterior, já descontada a inflação. Enquanto isso, a arrecadação líquida recuou 2,2%, também descontada a inflação.

