Brasil registra 1.271 mortes por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 1.271 mortes e 47.134 casos confirmados de covid-19 em 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (25/08) pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Ministério da Saúde.

Os novos números elevam o total de infecções para 3.669.995, enquanto o total de óbitos chega a 116.580. Ao todo, 2.814.395 pessoas se recuperaram da doença, e 705.020 estão em acompanhamento, segundo o Ministério. O Conass não divulga número de recuperados.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais de casos e mortes devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela epidemia, com 765.670 casos e 28.912 mortes. O total de infectados no território paulista supera os registrados em quase todos os países do mundo, exceto Estados Unidos, Índia e Rússia.

A Bahia é o segundo estado brasileiro com maior número de casos, somando 240.939 infecções e 5.051 mortes. O Rio de Janeiro está em segundo lugar na contagem de óbitos, totalizando 15.560, e soma 214.003 infecções.

A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes no Brasil é de 55,5 – bem acima do registrado em países vizinhos como a Argentina (16,55) e o Uruguai (1,22), considerados exemplos no combate à pandemia.

Por outro lado, nações europeias duramente atingidas, como o Reino Unido (62,44) e a Bélgica (87,51), ainda aparecem bem à frente.

Esses países, porém, começaram a registrar seus primeiros casos antes do Brasil, e o número de óbitos diários está atualmente na faixa das dezenas, com o pico tendo sido registrado em abril e maio.

