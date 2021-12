Brasil registra 112 mortes por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou oficialmente nesta quarta-feira (29/12) 112 mortes atribuídas à covid-19, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).

Também foram confirmados 9.128 novos casos da doença. Com isso, o total de infecções registradas no país chega a 22.263.834, e os óbitos oficialmente identificados somam 618.817.

Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

O Conass informou que a contagem nos estados do Ceará e São Paulo não foram atualizadas devido à indisponibilidade das bases de dados dos sistemas de informação.

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam mais de 821,9 mil óbitos, mas têm população bem maior. É ainda o terceiro país com mais casos confirmados, depois de EUA (53,4 milhões) e Índia (34,8 milhões).

Já a taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes está em 294,5 no Brasil, a 13ª mais alta do mundo, atrás de alguns pequenos países europeus e do Peru.

Ao todo, mais de 283,9 milhões de pessoas contraíram oficialmente o coronavírus no mundo, e foram notificadas 5,4 milhões de mortes associadas à doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

rc (ots)