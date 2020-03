Brasil já tem oito casos confirmados de coronavírus

O número de infecções pelo novo coronavírus mais do que dobrou em apenas um dia no Brasil, informou o Ministério da Saúde na tarde desta quinta-feira (05/03).

O país já tem oito casos confirmados em três estados – seis em São Paulo, um no Espírito Santo e outro no Rio de Janeiro. Há outros 636 casos suspeitos, enquanto 378 foram descartados.

Em São Paulo, foram confirmados ainda os dois primeiros casos de transmissão direta dentro do país – até então, todos os pacientes haviam sido contaminados durante viagens ao exterior.

Segundo o Ministério da Saúde, esses dois pacientes tiveram contato com a primeira pessoa diagnosticada com o vírus no país, um homem de 61 anos que mora em São Paulo e esteve na Itália entre 9 e 21 de fevereiro.

Logo após retornar do país europeu, ele participou de um almoço com outras 30 pessoas, que passaram a ser monitoradas pelas autoridades de saúde. Um dos dois pacientes confirmados em São Paulo nesta quinta-feira é parente dele, e o outro é um conhecido.

Já o caso confirmado no Espirito Santo é de uma mulher de 37 anos com passagem recente pela Itália, país que vive o pior surto de covid-19 na Europa.

O estado do Rio também confirmou seu primeiro caso nesta quinta. A Secretaria Estadual de Saúde deve fazer uma coletiva de imprensa durante a tarde para fornecer mais detalhes.

Há ainda um nono caso em observação. As autoridades aguardam o resultado da contraprova de um teste que apresentou resultado positivo no Distrito Federal. O caso em questão foi detectado por um laboratório particular e será avaliado pelo Laboratório Central de Goiás.

Ao todo, cinco novos casos foram confirmados no país nesta quinta-feira, sendo um pela manhã – uma menina de 13 anos que mora em São Paulo e esteve na Itália – e outros quatro durante a tarde.

A adolescente contaminada retornou da Europa no último domingo e foi atendida na Beneficência Portuguesa, na capital paulista, na terça-feira. O hospital coletou amostra para um primeiro exame, realizado pelo Laboratório Fleury, e um teste de contraprova feito pelo Instituto Adolf Lutz confirmou o resultado.

Primeiramente, o governo havia dito que o registro não seria listado como caso confirmado por não preencher a definição da doença covid-19, já que a menina não apresenta sintomas.

"Segundo critérios técnicos, embora tenha confirmado a presença do vírus, um portador assintomático não cumpre a definição de caso, o que incluiria febre associada a mais um sintoma respiratório. Portanto, esse não será somado aos casos confirmados", dissera a pasta em nota.

Contudo, após reunião com especialistas, o ministério voltou atrás e decidiu confirmar o caso. Além de o teste ter dado positivo para o vírus e a adolescente ter estado em uma área de alta transmissão, a mudança de posição se deveu ao fato de a paciente ter tomado remédios que podem ter escondido os sintomas e à possibilidade de ela ainda vir a apresentá-los.

Em nota mais cedo, a pasta informou que estuda a infecção assintomática em conjunto com as secretarias estadual e municipal de Saúde de São Paulo. "Outras análises estão sendo realizadas, que devem mostrar situações como carga viral e potencial de transmissão, supressão de sintomas por uso de medicamentos e histórico dos familiares que a acompanharam na viagem", diz o texto.

Segundo a imprensa brasileira, a adolescente esteve em Milão e na região de Dolomitas, perto da fronteira com a Áustria. Ali, ela foi internada em um hospital por uma lesão no joelho, onde pode ter ingerido medicamentos que esconderam os sintomas de covid-19.

Não há recomendação para que pessoas assintomáticas sejam testadas para o coronavírus, portanto não ficou claro por que a menina passou pelos exames. Possivelmente tenha sido porque ela esteve internada em área de alta transmissão ou porque os testes eram necessários para determinados procedimentos médicos futuros.

O terceiro caso de coronavírus no Brasil havia sido confirmado na quarta-feira – um paciente colombiano de 46 anos, que também mora em São Paulo. Ele viajou recentemente para a Europa, com passagens pela Itália, Alemanha, Espanha e Áustria.

Os dois primeiros casos brasileiros, confirmados no fim de fevereiro, são homens de 32 e 61 anos, ambos residentes em São Paulo e que também estiveram na Itália recentemente.

Em todo o mundo, o vírus já infectou mais de 95 mil pessoas, e o número de mortes ligadas à doença ultrapassou 3.200, chegando a mais de 80 países e territórios até esta quinta-feira.

A doença se alastra atualmente com mais rapidez no exterior do que na China, epicentro do surto, onde 31 novas mortes e 139 casos foram confirmados nesta quinta. A cifra no país asiático é agora de 3.012 mortes e mais de 80 mil infecções.

