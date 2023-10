Brasil anuncia plano para resgatar cidadãos em Israel

Força Aérea Brasileira planeja repatriar 900 brasileiros em solo israelense nos primeiros voos partindo de Tel Aviv, na maior operação desse tipo já realizada pelo país. Situação é mais difícil com os que estão em Gaza.

Após o governo israelense autorizar o resgate de brasileiros que desejam deixar o país em meio ao conflito entre Israel e os militantes do Hamas, o Itamaraty divulgou nesta segunda-feira (09/10) um plano para repatriar em torno de 900 cidadãos até o próximo sábado.

O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) a ser utilizado na operação de resgate chamada "Voltando em paz" está em Roma e deve chegar a Tel Aviv nesta terça-feira. A segunda aeronave partiu de Brasília nesta segunda.

No total, serão realizados nesta semana cinco voos com capacidade para até 210 passageiros.

Segundo o governo, mais de 2,2 mil brasileiros em Israel pediram ajuda para voltar ao país, sendo que uma nova operação de logística será elaborada para o resgate dos que não conseguirem deixar Israel nos voos desta semana.

A Aeronáutica informou que esta será a maior operação de resgate de brasileiros já realizada. A maior até então havia sido realizada no Líbano, quando foram resgatadas 300 pessoas.

Brasileiros na Faixa de Gaza

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores recomendou que, em razão das incertezas de quando poderão haver novos voos, "todos os nacionais que possuem passagens aéreas, ou que tenham condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben Gurion, que continua a operar".

O Itamaraty avalia formas de resgatar brasileiros que se encontram no território palestino, possivelmente através do Egito, Líbano e Jordânia. Segundo a pasta, ao menos 25 brasileiros que estão em Gaza e na Cisjordânia já pediram para ser repatriados.

O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, disse que esta será uma operação mais complicada, e que as listas com os nomes dos brasileiros estão sendo coordenadas com o Ministério das Relações Exteriores.

Israel se tornou alvo do maior ataque já realizado contra seu território, perpetrado por militantes do grupo palestino Hamasno último fim de semana.

Até a noite desta segunda-feira, em torno de 900 pessoas, incluindo 73 soldados, morreram em Israel. Em Gaza, as autoridades contabilizaram mais de 680 mortos. Milhares de pessoas ficaram feridas em ambos os lados do conflito.

rc (ots)