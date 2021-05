Boris Johnson se casa em segredo

"O primeiro-ministro e Carrie Symonds se casaram em uma pequena cerimônia na Abadia de Westminster ontem à tarde", disse um porta-voz do governo britânico neste domingo (30/05). A ocasião, segundo ele, será festejada pelo casal, com a família e amigos, no "próximo verão".

Os jornais The Sun e Mail on Sunday já haviam anunciado que apenas cerca de 30 pessoas compareceram à cerimônia. Elas teriam sido convidadas no último minuto. Sob as atuais restrições por causa da pandemia de coronavírus na Inglaterra, casamentos podem reunir no máximo 30 pessoas.

Pouco depois de a notícia ser divulgada, começaram a chegar as primeiras mensagens parabenizando o casal. "Muitos parabéns a Boris Johnson e Carrie Symonds por seu casamento hoje",escreveu no Twitter a primeira-ministra da Irlanda do Norte, Arlene Foster.

O primeiro-ministro, de 56 anos, e a ex-chefe de comunicações de seu Partido Conservador, de 33 anos, estavam noivos desde o final de 2019. O filho deles, Wilfred, nasceu em abril de 2020. De acordo com o diário The Sun, o casamento de Johnson e Symonds foi celebrado pelo mesmo sacerdote que batizou Wilfred. O garoto também estava na cerimônia de casamento.

Terceiro matrimônio

Johnson já foi casado duas vezes. Ele tem quatro filhos de seu segundo casamento com a advogada Marina Wheeler, de quem se separou em 2018, quando se tornou conhecido seu relacionamento com Symonds, que é 23 anos mais nova.

O primeiro-ministro também tem uma filha nascida em 2009 de um caso amoroso. Johnson até agora não comenta informações sobre uma suposta outra criança nascida de um relacionamento extraconjugal.

Johnson é apenas o segundo primeiro-ministro do Reino Unido a se casar no exercício do mandato. O primeiro foi o premiê britânico Robert Jenkinson, que se casou em 1822.

md (AFP, DPA, AP)