09:00 - Bolsonaro posta vídeo de carreata contra confinamento

O presidente Jair Bolsonaro postou em sua conta no Facebook um vídeo que mostra um carreata realizada em Balneário Camboriú, Santa Catarina, contra medidas de isolamento social para conter a propagação do coronavírus. "O povo quer trabalhar", escreveu o presidente na postagem.

No vídeo, a pessoa que filma uma avenida repleta de carros buzinando afirma: "Acabou a palhaçada aqui em Balneário Camboriú [...] Bolsonaro na cabeça [...] Acatando agora a reivindicação do presidente Bolsonaro, volta a trabalhar normalmente, e as aulas também em Balneário Camboriú, show de bola."

O presidente vem defendendo o o isolamento parcial de pessoas em meio à pandemia do coronavírus. Em entrevista diante do Palácio da Alvorada nesta quarta, o presidente disse que apenas pacientes que fazem parte de grupos de risco, como idosos, devem ficar em isolamento domiciliar. Ele criticou medidas restritivas adotadas por governadores.

Médicos contestam as declarações dadas por Bolsonaro, afirmando que idosos não são os únicos que correm riscos com o novo coronavírus, e que o isolamento social é medida eficaz para conter avanço da epidemia.

08:30 - Boris Johnson é diagnosticado com coronavírus

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, testou positivo para o novo coronavírus. Ele está em isolamento, mas disse que seguirá coordenando as respostas do governo à pandemia de covid-19 a partir de sua casa.

"Nas últimas 24 horas, desenvolvi sintomas leves e testei positivo para o coronavírus", anunciou o premiê, de 55 anos, via Twitter. Segundo Johnson, ele apresentou temperatura elevada e tosse persistente.

"Posso continuar, graças à magia da tecnologia, me comunicando com minha equipe e coordenando a luta nacional contra o vírus", disse. "Juntos vamos derrotar isso", escreveu o premiê, usando a hashtag #StayHomeSaveLives (#FiqueEmCasaSalveVidas).

Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido tem mias 11,8 mil infecções pelo coronavírus Sars-Cov-2 confirmadas, e 580 mortes.

Nesta segunda-feira, Johnson ampliou as medidas de restrição de movimento no Reino Unido para tentar conter o avanço do coronavírus. Por três semanas, os cidadãos poderão sair apenas para trabalhar, ir ao mercado ou ao médico e fazer exercícios em espaços públicos.

08:15 – Internações por problemas respiratórios graves têm explosão no Brasil, diz Fiocruz

Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que o Brasil teve uma explosão de internações de pessoas com insuficiência respiratória grave depois que o primeiro paciente com coronavírus foi detectado no país, no dia 25 de fevereiro. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira.

Na última semana de fevereiro, 662 pessoas foram internadas com doença respiratória aguda e apresentaram sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dificuldade para respirar.

No período entre 15 e 21 de março, as novas internações subiram para 2.250 pacientes em todo o país. Segundo a Folha, o número foi calculado com base em notificações oficiais enviadas por unidades de saúde, hospitais públicos e privados ao Ministério da Saúde.

Segundo o pesquisador da Fiocruz Marcelo Ferreira da Costa Gomes, ouvido pelo jornal, o "grande aumento" nas internações pode ter sido ocasionado "em decorrência da covid-19".

07:50 – Alemanha tem aumento de quase 6 mil casos num único dia

O número de infecções pelo coronavírus Sars-Cov-2 aumentou em quase 6 mil em 24 horas em toda a Alemanha, segundo informações do Instituto Robert Koch (RKI), que previne e controla doenças no país. De acordo com o instituto, houve 5.780 novos casos entre quinta e sexta-feira. O número total de casos subiu, assim, para 42.288. O RKI contabiliza 253 mortes.

Apesar do aumento expressivo no número de casos, o presidente da Sociedade Alemã de Hospitais, Gerald Gass, afirmou que acredita ser possível a Alemanha conseguir evitar cenário similar ao da Itália, onde mais de 80 mil pessoas contraíram o vírus e mais de 8 mil morreram.

"Estou seguro de que, pelo menos durante as duas próximas semanas, conseguiremos evitar condições como na Itália", disse em entrevista à TV alemã. Para isso, porém, é preciso respeitar as regras de isolamento e medidas restritivas adotadas no país, lembrou Gass.

Segundo contagem da universidade americana Johns Hopkins, que atualiza os números de hora em hora, o total de pessoas infectadas na Alemanha é de 47.278, houve 281 mortes em decorrência de infecção pelo vírus, e 5.673 pacientes se recuperaram da doença no país.

07:30 – Torre Eiffel agradece a quem combate coronavírus com "Merci" iluminado

Para demonstrar solidariedade com os trabalhadores que estão lutando para conter a disseminação do coronavírus, a Torre Eiffel deverá ter iluminação especial todas as noites. Às 20h (horário local), a palavra "Merci" deverá ser projetada no monumento, disse comunicado da prefeitura.

Entre 20:30 e 23:00, os dizeres "Restez chez vous", em francês, e "Stay at home", em inglês, serão projetadas com luz alternadamente para lembrar a população a se isolar. A Torre Eiffel já chegou a ser iluminada por mais tempo para agradecer a agentes de saúde pela atuação em meio à pandemia.

07:15 – Especialistas recomendam testes em massa na Alemanha

Num documento estratégico confidencial do Ministério do Interior da Alemanha, especialistas recomendam que o governo adote um procedimento "eficiente de testes e isolamento" no âmbito da pandemia do coronavírus Sars-Cov-2.

O documento, intitulado "Como conseguiremos controlar a covid-19", foi encomendado pelo chefe da pasta, Horst Seehofer, no dia 18/03, e encaminhado à chanceler federal alemã, Angela Merkel, e aos ministérios da Defesa e da Saúde. O jornal Süddeutsche Zeitung e as emissoras alemãs WDR e NDR tiveram acesso ao texto.

A ideia, segundo os especialistas é evitar um cenário de disseminação descontrolada por meses, com muitas mortes e consequências de longo prazo para a economia e a sociedade.

Leia a notícia completa

05:54 – Merkel diz que não vai relaxar medidas restritivas contra o coronavírus

A chanceler federal alemã, Angela Merkel, é contra o afrouxamento das medidas restritivas adotadas pelo país contra o avanço do coronavírus Sars-Cov-2 já depois da Páscoa (12/04). Na noite de quinta-feira, a mandatária pediu paciência aos cidadãos do país.

O fechamento de escolas e creches, por exemplo, vale até o fim das férias da Páscoa, dia 19/04.

Na noite de quinta-feira (26/03), Merkel disse que, "claramente, este não é o momento de falar sobre o afrouxamento dessas medidas".

A chanceler justificou a fala reiterando que não quer que o sistema de saúde do país seja sobrecarregado e que o número de novas infecções ainda está aumentando na Alemanha.

Ela explicou que, atualmente, ainda demora de quatro a cinco dias para que o número de pessoas infectadas duplique. Por isso, o período de tempo para medidas como o isolamento social vigorarem precisa ser estendido "por pelo menos dez dias". Além disso, o período de incubação do vírus dura de no mínimo cinco dias e até no máximo 14 dias, disse Merkel, pedindo "paciência às pessoas. Sempre esteve claro que só podemos pensar nisso (em afrouxar as medidas) quando virmos efeitos (das restrições)".

Ela ainda lembrou que algumas das medidas restritivas, como a proibição de reuniões com mais de duas pessoas em público, passaram a vigorar apenas no início desta semana (23/03), um período muito curto para avaliar a eficácia das decisões.

05:06 – China continental registra primeira transmissão local em três dias

A China continental registrou sua primeira transmissão local do coronavírus Sars-Cov-2 em três dias. A Comissão Nacional de Saúde do país divulgou nesta sexta-feira (27/03) que apenas um dos novos casos registrados na China continental foi contraído localmente. Os outros 54 casos relatados no país são de origem estrangeira, ou seja, foram "importados". No dia anterior, a China contou 67 novos casos.

O novo caso local foi registrado na província de Zheijiang, segundo a comissão. A China tem 81.782 casos de infecção pelo coronavírus, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins. Desde a eclosão da pandemia, no final de 2019, o país registrou 3.296 mortes.

00:00 – EUA são o país com maior número de casos de coronavírus no mundo

Dados da Universidade Johns Hopkins apontam que os EUA assumiram a primeira posição entre os países com mais casos da covid-19, ultrapassando a China e a Itália no mesmo dia. Segundo o levantamento, o país contabilizava 85.991 casos na manhã desta sexta-feira.A Itália, por sua vez, acumula 80.589 casos. A China, 81.782.

Os EUA contam 1.296 mortes até o momento. Destas, 365 aconteceram na cidade de Nova York, cidade mais afetada pela pandemia no país.

O aumento dramático no número de casos ocorre no mesmo dia em que o presidente Donald Trump disse esperar que os EUA "voltem rapidamente ao trabalho".

"Eles (os americanos) precisam voltar ao trabalho, nosso país precisa voltar, nosso país é baseado nisso e acho que isso acontecerá rapidamente".

Americanos produzem material de proteção médico, como máscaras faciais, em Nova York

