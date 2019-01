Bolsonaro se recupera bem de cirurgia, diz hospital

O presidente Jair Bolsonaro está se recuperando de cirurgia realizada nesta segunda-feira (28/01) para religar partes do intestino grosso e apresenta "boa evolução clínicocirúrgica", segundo o hospital Albert Einstein em São Paulo, onde permanece internado.

Bolsonaro não apresentou sangramentos ou quaisquer outras complicações após o procedimento. "[O presidente] permanece afebril e sem disfunções orgânicas. Mantém-se em jejum oral, recebendo analgésicos para controle de dor, hidratação endovenosa e medidas de prevenção de trombose venosa", informou o Albert Einstein em boletim médico divulgado na manhã desta terça.

Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital e não pode receber visitas por ordem médica. A equipe do hospital fará avaliações diariamente para determinar quando o presidente poderá voltar a se alimentar por via oral.

Com duração de sete horas, a cirurgia foi realizada para retirar uma bolsa de colostomia, usada pelo presidente há quase cinco meses, e religar as partes do intestino grosso que estavam separadas.

Em sua conta no Twitter, Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que está bem, agradecendo a Deus, aos médicos e aos que o apoiaram com orações.

Trata-se da terceira cirurgia a qual Bolsonaro é submetido desde que levou uma facada em evento da campanha eleitoral, em 6 setembro do ano passado. O procedimento foi considerado menos arriscado que os anteriores.

A operação de segunda-feira teve início por volta das 8h30 e foi concluída por volta de 15h30. Durante as 48 horas de repouso previstas após a cirurgia, o vice-presidente Hamilton Mourão substitui Bolsonaro.

Após essas 48 horas, Bolsonaro, de 63 anos, deve voltar a desempenhar as atividades como presidente. No entanto, ele planeja permanecer em São Paulo por um período de dez dias.

PJ/ots

