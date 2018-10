Bolsonaro recusa pacto com Haddad contra notícias falsas

O ex-capitão Jair Bolsonaro (PSL) recusou nesta segunda-feira (08/10) a proposta do adversário Fernando Haddad (PT) para que ambos os candidatos à Presidência unissem esforços para combater a disseminação de notícias faltas nas redes sociais.

O petista propôs que ambos assinassem um protocolo ético com relação ao tipo de abordagem empregada nas campanhas para o segundo turno das eleições.

"Vamos fazer esse esforço para que eles assinem uma carta de compromisso contra a calúnia e a difamação anônima, que aconteceu nas redes sociais, sobretudo no Whatsapp", disse Haddad, pedindo uma campanha limpa, sem mentiras e ataques anônimos ao adversário.

Em seu perfil no Twitter, Bolsonaro se recusou a firmar qualquer tipo de acordo. "Meu compromisso é com a minha pátria, não com corruptos na cadeia", disse, referindo-se ao fato de Haddad ter substituído o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba e impedido de concorrer à Presidência devido à Lei da Ficha Limpa.

Bolsonaro classificou o rival de "canalha" e "pau mandado de corrupto". Ele acusou o próprio Haddad de divulgar notícias falsas ao dizer em sua campanha que o candidato do PSL defende aumentar o Imposto de Renda dos mais pobres. "Desde o início propomos isenção a quem ganha até R$ 5.000. O PT quer roubar até essa proposta."

O filho do ex-capitão, Eduardo Bolsonaro, ecoou os comentários do pai, afirmando que um pacto não seria necessário, "basta ter caráter".

Em meados de setembro, o economista Paulo Guedes, anunciado por Bolsonaro como seu futuro Ministro da Fazenda, afirmou que pretende recriar um imposto nos moldes da CPMF e que estabeleceria uma alíquota única de Imposto de Renda (IR) de 20% para pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, a alíquota é proporcional à renda tributável. Na sequência, Bolsonaro negou as propostas, defendendo que sua equipe descarta o aumento do IR e recriar a CPMF.

Já Haddad propõe em seu plano de governo a isenção de IR para quem ganha até cinco salários mínimos e afirma que os mais ricos devem pagar mais que os mais pobres.

O petista anunciou nesta segunda-feira que faria o convite ao adversário para assinar uma carta de compromisso. Durante coletiva de imprensa, também pediu mais agilidade da Justiça Eleitoral para coibir a divulgação de notícias falsas.

"Fica o apelo para que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) seja mais rápido em tirar do ar [as notícias falsas] , como aconteceu apenas no final da campanha do primeiro turno", disse. Segundo o petista, sua campanha teria conseguido tirar do ar no dia anterior 35 matérias falsas sobre Haddad e sua candidata a vice-presidente, Manuela d'Ávila (PcdoB).

