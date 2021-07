Bolsonaro ficará internado para tratamento clínico

Após ser diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde permanecerá internado para tratamento clínico. Por ora, não está prevista cirurgia, informou a equipe médica na noite desta quarta-feira (14/07).

De acordo com boletim médico, depois do diagnóstico de "suboclusão intestinal", o presidente passou por avaliações clínica, laboratoriais e de imagem e inicialmente receberá "tratamento clínico conservador", ou seja, com medicamentos e procedimentos não invasivos.

Não foram detalhados os procedimentos aos quais o presidente será submetido e não foi informado por quanto tempo Bolsonaro deverá permanecer internado.

O boletim foi assinado por quatro médicos, incluindo Antonio Luiz Macedo, que também foi quem decidiu pela transferência de Bolsonaro para São Paulo. O presidente chegou ao hospital paulista por volta das 19h, depois de ter passado o dia internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, onde foi submetido a exames e alguns procedimentos após sentir dores abdominais.

Macedo acompanha a evolução da saúde de Bolsonaro desde o atentado a faca contra o presidente durante a campanha eleitoral de 2018 e foi responsável pelas cirurgias no abdômen decorrentes. Após o ataque, Bolsonaro passou por quatro cirurgias. Nos últimos dias, o presidente vinha enfrentando uma crise de soluços.

A redes sociais do presidente reproduziram uma foto de Bolsonaro internado, acompanhada de uma mensagem em que o presidente agradece orações de seus apoiadores e aproveita para alimentar teorias conspiratórias sobre o atentado de 2018 e explorar politicamente o episódio.

"Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia", diz a publicação na conta do presidente.

"Agradeço a todos pelo apoio e pelas orações. É isso que nos motiva a seguir em frente e enfrentar tudo que for preciso para tirar o país de vez das garras da corrupção, da inversão de valores, do crime organizado, e para garantir e proteger a liberdade do nosso povo."

Com a internação, foram cancelados os compromissos que Bolsonaro teria na manhã desta quarta-feira, incluindo um encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

A reunião era uma tentativa de acalmar os ânimos entre os três Poderes, depois de novos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas terem gerado desgaste e reações no Legislativo e no Judiciário. Em nota, o STF informou que "o encontro será oportunamente reagendado".

Também na manhã desta quarta, o presidente participaria de uma reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia de Covid-19.

lf (Abr, ots)