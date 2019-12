Bolsonaro diz que seu 1° ano acaba "sem denúncia de corrupção"

Em seu primeiro pronunciamento natalino, transmitido em cadeia nacional nesta terça-feira (24/12), o presidente Jair Bolsonaro disse que "a esperança voltou ao Brasil” e destacou que seu primeiro ano de mandato chega ao fim "sem qualquer denúncia de corrupção”.

Apesar da observação do presidente sobre os episódios de corrupção, o primeiro ano de mandato de Bolsonaro foi marcado por denúncias de irregularidades envolvendo dois ministros: Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) e Ricardo Salles (Meio Ambiente). O primeiro foi denunciado pelo Ministério Público por suspeita de envolvimento em um esquema de candidaturas laranjas. O segundo é investigado por suspeita de enriquecimento ilícito e teve recentemente seus sigilos bancário e fiscal quebrados pela Justica.

Além disso, o filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) é alvo de uma investigação no Rio de Janeiro por suspeita de liderar um esquema de desvio de recursos públicos conhecido como "rachadinha”, que consiste em se apropriar de salários de assessores fantasmas. O caso provocou desgaste no governo ao longo do ano.

Ainda em sua mensagem natalina, o presidente relembrou o atentado que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. "Tenho que agradecer a Deus que me deu uma segunda vida e tive a possibilidade ímpar de escolher 22 ministros pelo critério técnico e compromissados com o futuro do Brasil”, afirmou.

Foram dois minutos e 45 segundos de pronunciamento. A fala foi gravada no Palácio da Alvorada. Bolsonaro apareceu ao lado da esposa, Michelle, que vestia uma camiseta com palavra "Jesus” estampada. Bolsonaro ainda disse: "hoje temos um presidente que acredita em Deus”

"A esperança voltou ao Brasil em 2019", disse. "Nós estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção, o mundo voltou a confiar no Brasil, o viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais."

Ele ainda citou, entre aquelas que seriam suas realizações a queda nos índices de criminalidade e números positivos na economia.

"Números positivos da economia, queda dos índices de criminalidade, 13º salário do Bolsa Família, medida provisória da liberdade econômica, sucessos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e no agronegócio e obras feitas por batalhões do Exército demostram os novos rumos do país", disse Bolsonaro.

