Bolsonaro anuncia general assessor de Toffoli para a Defesa

O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (13/11) o nome do general da reserva Fernando Azevedo e Silva para o cargo de ministro da Defesa.

Bolsonaro fez o anúncio por meio de sua conta no Twitter, pouco depois de chegar a Brasília, onde participará de dois dias de reuniões com integrantes do futuro governo e com autoridades do Legislativo e do Judiciário.

Natural do Rio de Janeiro, Azevedo e Silva deixou neste ano o Alto Comando do Exército e passou a assessorar o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. Ele foi indicado para o cargo pelo general Villas Bôas, comandante do Exército.

Antes de ir para a reserva, Azevedo e Silva foi chefe do Estado-Maior do Exército e comandante da Brigada Paraquedista, onde serviu ao lado de Bolsonaro.

O general também foi presidente da Autoridade Pública Olímpica e comandante militar do Leste, no Rio de Janeiro, entre outras funções. Ele foi chefe de operações na Missão de Paz da ONU no Haiti.

O Ministério da Defesa seria ocupado inicialmente pelo general Augusto Heleno, mas há uma semana Bolsonaro confirmou o nome do militar para o Gabinete de Segurança Institucional.

Além de Azevedo e Silva e Augusto Heleno, outros cinco ministros já foram anunciados: Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e Tereza Cristina (Agricultura).

Bolsonaro também anunciou o nome do economista e ex-ministro Joaquim Levy para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

LPF/ots

