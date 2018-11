Bolsonaro anuncia ex-diretor do Dnit para chefiar Infraestrutura

O mês de novembro em imagens

UE aprova termos do Brexit

Os líderes dos 27 países restantes na União Europeia após a saída do Reino Unido do bloco deram seu aval aos termos para o Brexit acordados com a primeira-ministra britânica, Theresa May. Além do acordo sobre como se dará a separação, já aprovado por ministros, foi aprovada a declaração política sobre como deve ser a relação entre ambas as partes, a ser anexada ao pacto principal. (25/11)