++ Bolsonaro é eleito presidente; acompanhe ++

Após uma campanha eleitoral polarizada, mais de 147 milhões de brasileiros foram convocados a ir às urnas neste domingo (28/10) para eleger o novo presidente do país em segundo turno, disputado por Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

O candidato do PSL, à frente nas pesquisas, obteve 46,03% dos votos válidos no primeiro turno, contra 29,28% do adversário petista.

Também ocorrem eleições em segundo turno para o governo do Distrito Federal e de 13 estados do país: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Acompanhe as últimas informações sobre a votação.

Pressione Ctrl+F5 para atualizar. As atualizações seguem o horário de Brasília.

====

19:37 - O presidente do Chile, Sebastian Piñera, foi um dos primeiros governantes a saudar Bolsonaro pela vitória. "Parabenizo o povo brasileiro por uma eleição limpa e democrática. Parabenizo Jair Bolsonaro por sua grande vitória eleitoral. Convido-o a visitar o Chile e tenho certeza que trabalharemos com vontade, força e visão de futuro em favor do bem-estar de nossos povos e da integração", disse o líder de centro-direita.

___

19:31 - Boulos afirma que Psol fará resistência democrática ao governo Bolsonaro



O candidato derrotado no primeiro turno Guilherme Boulos, do Psol, foi o primeiro presidenciável a se pronunciar publicamente sobre a vitória de Jair Bolsonaro para a Presidência da República. Em um vídeo no Twitter, Boulos diz que vai fazer resistência democrática ao próximo governo. Além disso, ele criticou duramente a campanha do candidato do PSL.



"Para conseguir a vitória, Jair Bolsonaro fugiu dos debates e se escondeu atrás de uma rede de mentiras no WhatsApp à base de fraude e de caixa 2. Foi o candidato da intolerância, que explorou o medo e a desilusão das pessoas", disse Boulos.

___

19:20 - Eduardo Leite (PSDB) venceu a disputa no Rio Grande do Sul com 53,54% dos votos, em mais de 99% das urnas apuradas. Ele enfrentava José Ivo Sartori (MDB), que teve 46,46%. Leite foi o governador mais jovem eleito neste ano.

___

19:11 - A eleição em Minas Gerais já está decidida. Romeu Zema (Novo) foi matematicamente eleito governador do estado com 71,67% dos votos, em 92,57% das urnas apuradas. Antonio Anastasia (PSDB) tem 28,25%.

___

___

19:06 - Wilson Witzel (PSC) foi eleito governador do Rio de Janeiro. Ele tem 59,66% dos votos válidos com pouco mais de 96% das urnas apuradas. Eduardo Paes (DEM) tem 40,34%.

___

19:02 - Projeções apontam vitória de Jair Bolsonaro (PSL). Com 88,44% das urnas apuradas, o capitão da reserva tem 55,7% dos votos válidos, contra 44,3% de Fernando Haddad (PT).

___

18:54 - Até as 17h deste domingo, 126 pessoas foram presas por crimes eleitorais em todo o país, segundo um balanço do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que monitora ocorrências nas eleições. Houve ainda 25 conduções coercitivas. De um total de 1.002 ocorrências ao longo do dia, 401 foram crimes eleitorais, sendo 107 por boca de urna, informou o órgão.

___

18:47 - A disputa em Sergipe já está decidida. Belivaldo Chagas (PSD) chega a 64,74% dos votos com 93,6% das urnas apuradas. Valadares Filho (PSB), por sua vez, tem 35,26%.

___

18:42 - Em Santa Catarina, a apuração das urnas está em 80%, mas a liderança de Comandante Moisés (PSL) não tem mais como ser convertida. Ele está com 71,09% dos votos válidos, enquanto Gelson Merísio (PSD) tem 28,91%.

___

18:35 - Fatima Bezerra (PT) foi eleita governador do Rio Grande do Norte. Com pouco mais de 90% das urnas apuradas, ela obteve 57,51% dos votos válidos. Seu adversário, Carlos Eduardo (PDT), ficou com 42,55%.

___

18:21 - Em Londres, Jair Bolsonaro obteve 5.159 votos, totalizando 61% dos votos válidos. Já Fernando Haddad teve a preferência de 3.231 eleitores (39%), de acordo com a Agência Estadão. Há 33 seções eleitorais na capital inglesa. Em uma delas, na Embaixada brasileira, a votação foi manual. Votaram em branco ou nulo 658 eleitores. No primeiro turno, Bolsonaro teve 51%, e Haddad, 11% dos votos.

___

18:16 - De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 4.333 urnas eletrônicas (0,83% do total) foram substituídas até às 17 horas. O estado de São Paulo registrou o maior número de substituições até o momento: 812. Foram registradas em todo o país 396 ocorrências apenas com eleitores, sendo que 179 resultaram em prisão. Não foram registradas ocorrências com candidatos.

___

18:11 - A chefe da missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) e ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, afirmou que o baixo número de ocorrências registrado nas eleições mostra que o processo eleitoral no país ocorre de forma positiva. "Estamos positivamente impressionados. Temos democracias menores com ocorrências muito mais altas que as que hoje vemos [no Brasil]", disse, acrescentando que "em uma eleição que não era fácil para o Brasil, com amadurecimento, [eleitores] compreenderam que as diferenças políticas se resolvem de maneira institucional e através do exercício do voto".

___

18:07 - Em Bruxelas, Bolsonaro venceu com 60,7% dos votos válidos, de acordo com a emissora francesa RFI. Já Haddad ficou com 39,3%. Foram 1863 eleitores na capital belga, sendo que os votos válidos somaram 1.799.

___

17:58 - Em Amsterdã, Fernando Haddad (PT) levou a melhor e conquistou 198 votos (65,34%), contra 105 dados a Jair Bolsonaro (34,65%). Na capital holandesa, há apenas uma seção eleitoral e 470 eleitores estão aptos a votar. A abstenção foi de 27,44%.

___

17:50 - Ibaneis é o novo governador do Distrito Federal: o advogado Ibaneis Rocha, do MDB, venceu o segundo turno da disputa pelo governo do Distrito Federal. Com 95,02% das urnas apuradas, Ibaneis aparece com 69,98% dos votos válidos e, Rodrigo Rollemberg, com 30,02%. Ibaneis gastou 3,5 milhões de reais para bancar a própria candidatura.

___

17:46 - A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, votou por volta das 13 horas em Brasília. A ministra não encontrou fila em sua seção de votação. Após registrar seu voto na urna, Weber disse que "dá uma sensação de alegria. Essa é mais uma festa bonita da democracia, mais um trabalho realizado", declarou. A ministra seguiu para a sede do TSE, onde irá acompanhar a totalização dos votos com outros ministros e autoridades.

___

17:30 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que 3.841 urnas eletrônicas foram substituídas em todo o país até as 15h48 deste domingo. O número representa 0,74% das 519.649 urnas. Os estados onde houve o maior número de urnas trocadas foram São Paulo (731) e Rio de Janeiro (490).

___

17:26 - Apuração em Genebra: Jair Bolsonaro ganhou com 63% dos votos válidos (1.866 votos), contra 37% (1.077 votos) de Fernando Haddad, de acordo com números obtidos pela DW Brasil.

___

17:21 - Boca de urna em São Paulo: o Ibope divulgou a boca de urna para governador do Rio de Janeiro. De acordo com o instituto, João Doria aparece com 52% e, Marcio França, com 48% dos votos válidos. Foram entrevistados 6.800 eleitores e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

___

17:20 - Boca de urna no Rio de Janeiro: segundo o Ibope, Wilson Witzel aparece com 55% e, Eduardo Paes, com 45% dos votos válidos. Foram ouvidos 2.600 eleitores e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

___

17:17 - Boca de urna em Minas Gerais: o Ibope divulgou a boca de urna para governador do Distrito Federal. Segundo o instituto, Romeu Zema aparece com 66% e, Antonio Anastasia, com 34% dos votos válidos. Foram entrevistados 3.200 eleitores e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

___

17:15 - Boca de urna no Distrito Federal: segundo o Ibope, Ibaneis aparece com 69% e, Rodrigo Rollemberg, com 31% dos votos válidos. Foram entrevistados 2.600 eleitores e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

___

17:10 - Boca de urna no Rio Grande do Sul: o Ibope divulgou a boca de urna para governador do Rio Grande Sul. De acordo com o instituto de pesquisa, Eduardo Leite aparece com 52% e, José Ivo Sartori, com 48% dos votos válidos. Foram entrevistados 2.600 eleitores e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

___

17:05 - Fernando Haddad (PT) venceu na Alemanha com 56% dos votos válidos, contra 44% de Jair Bolsonaro (PSL).

___

17:00 - O TSE registrou até o momento 299 ocorrências durante a votação, 132 delas com prisão. Em Belém, no Pará, uma juíza eleitoral determinou a prisão de um eleitor que filmou a urna eletrônica e agrediu uma mesária que tentou impedi-lo de registrar o voto .

O eleitor tentou digitar o número 17 para governador, que não corresponde ao de nenhum candidato no Pará, e se deparou com a mensagem "voto nulo". Ele filmou a urna para denunciar o que considerou ser uma fraude, dizendo estar tentando votar para presidente.

___

16:52 - Em Lisboa, Jair Bolsonaro ganhou com 64,4% dos votos válidos (4.465 votos), contra 35,6% (2.471) de Fernando Haddad (PT), segundo números divulgados pela imprensa portuguesa.

___

16:45 - Após votar Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, afirmou que o próximo presidente deve respeitar "as instituições, a democracia, o Estado democrático de Direito, o Poder Judiciário e o Congresso Nacional". Ele também pediu que a oposição e a pluralidade política sejam garantidas.

___

16:24: Apuração em Munique: Jair Bolsonaro (PSL) venceu com 52,3% dos votos válidos (1.566 votos), contra 47,7% (1.428 votos) de Fernando Haddad (PT). Votos brancos somaram 141. Nulos foram 200.

Em Munique, capital da Baviera, 8.570 eleitores brasileiros estão aptos a votar em 11 seções eleitorais, que foram montadas em salas alugadas na sede do Instituto Goethe da cidade. A abstenção segundo turno foi de 61,08%. Os número ainda precisam ser confirmados pelo TSE.

___

16:03 - Em Madri, na Espanha, Jair Bolsonaro (PSL) venceu Fernando Haddad (PT), por 59,8% (2.109 votos) a 40,2% (1.416 votos), segundo informações da agência de notícias Efe.

___

15:49 - Apuração em Frankfurt: Jair Bolsonaro (PSL) venceu na capital financeira da Alemanha com 51,01% dos votos válidos (1.083 votos), contra 48,99% (1.040 votos) de Fernando Haddad (PT).

Votos brancos somaram 77, e nulos, 107. Um total de 7.110 eleitores brasileiros estão aptos a votar em dez seções eleitorais na cidade, e a abstenção neste segundo turno foi de 66,3%.

Conforme orientação do TSE, os boletins das urnas foram disponibilizados ao público após a votação no Consulado de Frankfurt. Os números ainda precisam passar por auditoria do tribunal.

___

15:39 - Segundo o jornalista Jamil Chade, Jair Bolsonaro (PSL) venceu em Zurique, na Suíça, com 2734 votos (61,2%). Fernando Haddad (PT) obteve 1735 votos (38,8%).

___

15:25 - O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que o clima em todo país neste segundo turno é de tranquilidade, sem registro de "nenhum conflito mais grave".

"Eu diria que as eleições tendem a ser bastante tranquilas. E a vontade do eleitor, espero, será respeitada, porque isso faz parte de toda a democracia", afirmou.

___

15:08 - De acordo com a emissora francesa RFI, Fernando Haddad (PT) venceu em Paris com 69,4% dos votos, contra 30,5% de Jair Bolsonaro (PSL). Os números ainda precisam ser oficializados pelo TSE.

___

15:04 - Apuração em Hamburgo: Fernando Haddad (PT) venceu na segunda maior cidade da Alemanha com 56,6% dos votos válidos (275 votos), contra 43,4% (211) de Jair Bolsonaro (PSL).

No total, 1.494 eleitores brasileiros estão aptos a votar em Hamburgo, e duas seções eleitorais são disponibilizadas para votação. A abstenção ultrapassou 65% no segundo turno.

Conforme orientação do TSE, os boletins das urnas devem ser colocados em local visível após o fim da votação. Os número ainda precisam passar por uma auditoria do tribunal.

___

14:45 - Apuração em Colônia: na quarta maior cidade da Alemanha, Fernando Haddad (PT) obteve 59,8% dos votos válidos (287 votos), e Jair Bolsonaro (PSL), 40,2% (193 votos).

Foram contabilizados 8 votos brancos, e 21 nulos. Na maior cidade do Oeste do país, 1.236 eleitores brasileiros estão aptos a votar, mas apenas 509 compareceram neste segundo turno. A abstenção foi de 58,8%.

Colônia abriga uma das maiores comunidades brasileiras da Alemanha.

Os números dos boletins das urnas ainda precisam passar por uma auditoria do TSE.

___

14:29 - Apuração em Berlim: Fernando Haddad (PT) obteve 73,7% dos votos válidos (1.557 votos), e Jair Bolsonaro (PSL), 26,3% (557 votos).

Foram contabilizados 77 votos brancos, e 103 nulos. Na capital alemã, 5.647 eleitores brasileiros estão aptos a votar, mas apenas 2.194 compareceram às urnas neste domingo. A abstenção foi de 61,2%.

Conforme orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os boletins de votação das oito urnas instaladas na embaixada brasileira em Berlim, foram afixados em lugar visível ao público logo após o término da votação do segundo turno, que ocorreu às 17h (horário local). Os números ainda precisam passar por uma auditoria do TSE.

___

14:08 - Marina Silva (Rede), que concorreu à Presidência, votou em Rio Branco, no Acre. Ela, que afirmou que daria um "voto crítico" a Fernando Haddad (PT), afirmou neste domingo que a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) representa uma ameça "à defesa dos direitos humanos, da proteção do meio ambiente, da defesa dos grupos vulneráveis e da própria democracia".

___

Opinião - Mais instabilidade à vista no Brasil

Quem quer vença a eleição deste domingo não devolverá a estabilidade política ao país. O mais provável, porém, é que o Brasil siga o exemplo britânico: votar e depois se arrepender, opina a jornalista Astrid Prange.

Leia mais

___

13:35 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que vem sendo pressionado a se posicionar em relação aos candidatos à Presidência, não revelou sua escolha neste segundo turno. "O voto é secreto", afirmou após votar em São Paulo.

___

13:25 - Após não se posicionar a favor de nenhum dos dois candidatos que disputam o segundo turno para a Presidência, Ciro Gomes (PDT), afirmou neste domingo que fará oposição a quem quer que vença as eleições.

Segundo o político, que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial, o Brasil enfrenta uma "bomba de confrontação de ódio que vem destruindo a economia brasileira e agravando a condição social do povo".

"Por não acreditar que o vencedor possa desarmar essa bomba, eu declaro que farei oposição a qualquer um que seja o vencedor", afirmou Ciro após votar em Fortaleza, segundo noticiou a Folha de S. Paulo.

___

13:15 - Um total de 1.956 urnas precisou ser substituído durante as primeiras quatro horas de votação, segundo boletim atualizado divulgado pelo TSE. O número equivale 0,38% dos mais de 519 aparelhos usados pelo país.

___

Análise - O país do futuro flerta com o passado

A provável eleição de Jair Bolsonaro joga o Brasil em terreno incerto. A julgar por suas declarações, o país pode retroceder décadas. Ou será que tudo não passa de uma turbulência de campanha eleitoral?

___

12:54 - Houve protestos e confusão no local onde votou o candidato à Presidência Fernando Haddad (PT), em São Paulo, segundo noticiaram o portal UOL e o jornal O Globo. Apoiadores do petista carregavam livros, rosas e guarda-chuvas e cantavam músicas sobre uma possível virada do candidato, enquanto moradores de prédios da área batiam panelas. Um homem tentou chutar um apoiador do candidato Jair Bolsonaro (PSL) que se manifestava a favor do presidenciável, e houve um princípio de tumulto, encerrado após intervenção da Polícia Militar.

___

12:33 - Assim como ocorreu no primeiro turno, eleitores de países onde a votação já foi encerrada estão divulgando boletins das urnas nas redes sociais. Cada seção eleitoral, no Brasil e no exterior, é obrigada a afixar em local visível uma das vias dos boletins após o fim do pleito.

Fotografar e divulgar esses papéis não é ilegal, mas segundo o TSE, tais contagens ainda não passaram por uma auditoria da Justiça Eleitoral e, portanto, ainda não têm validade oficial. A apuração final só será anunciada a partir das 19h (horário de Brasília), quando fecham as urnas no Acre.

___

12:04 - A chefe da missão de observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA) nas eleições do Brasil, Laura Chinchilla, afirmou no fim da manhã que a votação transcorre com normalidade, sem relatos de atos violentos ou dificuldades para o exercício do voto.

Respondendo a uma pergunta de um repórter, ela disse que a instabilidade política é perigosa em qualquer país, mas que os eleitores brasileiros têm mostrado estarem cientes da importância da eleição. "Essa é a melhor forma de se resolver diferenças políticas no país."

No total, 48 especialistas de 38 países participam da missão da OEA, distribuídos em 11 estados e no Distrito Federal. Um relatório sobre o andamento do segundo turno deverá ser apresentado à imprensa nesta segunda-feira.

___

Vídeo - Os votos brancos vão mesmo para o candidato mais bem colocado? Saiba o que é mito e o que é verdade nas eleições.

Assistir ao vídeo 01:54 Ao vivo agora 01:54 min Compartilhar Mitos eleitorais Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/33esN Mitos eleitorais

___

11:51 - Segundo o TSE, brasileiros já terminaram de votar em 33 países: Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Cingapura, Filipinas, Malásia, Hong Kong, Timor Leste, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia, Nepal, Omã, Emirados Árabes, Israel, Arábia Saudita, Palestina, Chipre, Quênia, Rússia, Kuwait, Ucrânia, Turquia, Finlândia, Catar, Tanzânia, Líbano, Grécia e Jordânia. Os resultados das votações em todas as localidades no exterior só começam a ser divulgados oficialmente a partir das 19h (horário de Brasília), quando fecham as urnas no Acre.

___

11:36 - O candidato a vice-presidente pela chapa de Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton Mourão (PRTB), votou numa escola na vila militar de Brasília. Ele disse que, se a chapa vencer, ajustar a economia e aprovar a reforma da Previdência estarão entre os primeiros passos a serem tomados pelo novo governo. Ele afirmou esperar uma "oposição construtiva do PT".

___

Pesquisas apontam vitória de Bolsonaro no segundo turno

Em sondagens divulgadas neste sábado, o candidato do PSL recuou, aparecendo com 54% dos votos válidos em levantamento do Ibope, contra 46% de Haddad. No Datafolha, o placar foi de 55% a 45%. A distância entre os candidatos caiu até dez pontos percentuais em relação a pesquisas anteriores. Leia mais

___

Vídeo - Brasileiros expatriados falam sobre por que votar no segundo turno.

___

10:41 - De acordo com boletim divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 912 urnas foram substituídas nas primeiras horas de votação, o que equivale a 0,17% dos mais de 547 mil aparelhos usados no país.

___

10:28 - O presidenciável Fernando Haddad (PT) votou pouco depois das 10h no colégio Brazilian International School, em Moema, na zona Sul de São Paulo. Antes de votar, o ex-prefeito participou de um café da manhã com lideranças do PT num hotel no centro da capital paulista. "Vamos lutar até o último minuto", declarou. Ele afirmou estar esperançoso após subir nas últimas pesquisas.

___

10:23 - Mais de 25 mil brasileiros estão aptos a votar na Alemanha. Em Berlim, o movimento pela manhã estava menor do que no primeiro turno. Vários eleitores foram votar com um livro na mão em sinal de apoio a Fernando Haddad (PT). Um grupo levou uma caixa de som e cantava músicas de Chico Buarque.

No primeiro turno, Ciro Gomes (PDT) ficou com 36,3% dos votos válidos na cidade; Haddad (PT), com 21,8%; Bolsonaro (PSL), com 21,2%; e João Amoêdo (Novo), com 8,1% .

___

As principais propostas de Bolsonaro e Haddad

Confira um resumo das principais propostas dos dois candidatos que disputam a Presidência da República, nas áreas de economia, saúde, educação e segurança.

Leia mais

___

09:53 - A votação para escolher o novo presidente brasileiro já foi encerrada em 16 países da Ásia e da Oceania: Austrália, China, Cingapura, Coreia do Sul, Filipinas, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nepal, Nova Zelândia, Tailândia, Taiwan, Timor Leste e Vietnã. Os resultados serão divulgados somente a partir das 19h de Brasília, quando termina a votação no Acre. Mais de 500 mil eleitores estão aptos a votar no exterior, em 99 países.

___

09:46 - A candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad (PT), Manuela D'Ávila, votou em Porto Alegre. Ela foi recebida por apoiadores e criticou o adversário Jair Bolsonaro (PSL), chamando-o de "homem covarde".

___

09:36 - O candidato ao governo de São Paulo João Dória (PSDB) votou pela manhã na capital do estado, vestindo uma camiseta com os dizeres "Bolsodoria", em apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Dória declarou que esta disputa pelo governo estadual foi uma das mais sujas da história.

___

09:30 - Escoltado por forças de segurança, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) votou pouco depois das 9h na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona Oeste do Rio de Janeiro. O candidato declarou a jornalistas que sua expectativa é de vitória.

O esquema de segurança na zona eleitoral foi reforçado, com atuação da Polícia Federal, da Polícia Militar e do Exército e revista de eleitores.

___

09:21 - Geraldo Alckmin (PSDB), que concorreu à Presidência no primeiro turno, também votou pouco após a abertura das urnas, em São Paulo. "Hoje é dia do eleitor, qualquer que seja o resultado", disse o ex-governador à Folha de S. Paulo, evitando declarar apoio a um dos candidatos que disputam o segundo turno.

___

09:11 - A ex-presidente Dilma Rousseff, derrotada em eleições para o Senado em Minas Gerais, votou logo cedo em Belo Horizonte. Ela afirmou acreditar numa virada do candidato Fernando Haddad (PT). "O candidato Bolsonaro morreu pela boca", disse.

___

09:04 - Mais de 25 mil brasileiros foram chamados às urnas na Alemanha. Além de Berlim e Frankfurt, há sessões de votação em Hamburgo, Colônia e Munique. Em Colônia, filas começaram a se formar no fim da manhã. No primeiro turno, Bolsonaro (PSL) recebeu 28,2% dos votos válidos na cidade, Ciro Gomes (PDT), 27%, e Haddad (PT), 18%.

___

O que dizem os jornais europeus antes do segundo turno?

A reta final da campanha presidencial brasileira ganhou espaço nos principais meios europeus, que tentaram destrinchar a figura de Bolsonaro e de seus eleitores.

Leia mais

___

08:37- O presidente Michel Temer votou pouco depois da abertura das urnas em São Paulo. Ele disse à imprensa que o MDB ainda não decidiu se vai apoiar um governo Bolsonaro, caso o candidato do PSL seja eleito. Segundo o presidente, a transição para o novo governo já está organizada.

___

08:25 - Neste sábado, um jovem que participava de uma carreata de apoiadores de Haddad (PT) foi morto a tiros na cidade cearense de Pacajus, próxima a Fortaleza. O presidenciável petista classificou o crime de inadmissível.

___

08:19 - Na véspera do segundo turno, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) divulgou um vídeo em sua conta no Twitter, pedindo os votos de todos os que querem "um Brasil diferente, um Brasil para todos nós, de união, de pacificação" e afirmando que "nada está decidido ainda".

___

08:15 - Antes da votação deste domingo, o candidato Fernando Haddad (PT) pediu votos para "recobrar o fôlego da democracia, afastar os fantasmas da ditadura, do ódio e da violência".

___

Análise - A eleição da instabilidade

Segundo turno contrapõe dois projetos e visões opostas de Brasil: um extremista de direita e um social-democrata de um partido desgastado. Independente do vencedor, resultado não deve marcar fim da crise política.

___

8:00 – As urnas já estão abertas no Brasil. A votação se encerra às 17h. Os resultados da apuração da eleição presidencial começam a ser divulgados às 19h (horário de Brasília).

___

Perfil - A trajetória política de Fernando Haddad

Ex-prefeito de São Paulo e ministro da Educação de Lula e Dilma é o candidato do PT à Presidência da República. Confira no que ele se destacou em sua carreira política e em quais polêmicas se envolveu.

___

Perfil - A trajetória política de Jair Bolsonaro

Ex-vereador no Rio e deputado federal por quase 30 anos lidera as pesquisas para o segundo turno. Confira no que ele se destacou em sua carreira política e em quais polêmicas se envolveu.