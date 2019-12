Boca de urna indica vitória de partido de Johnson no Reino Unido

O partido Conservador do atual primeiro-ministro Boris Johnson deve ganhar a maioria absoluta dos assentos no Parlamento do Reino Unido, indica a pesquisa de boca de urna divulgadas nesta quinta-feira (12/12). Esse resultado eleitoral garantiria ao premiê o número de parlamentares necessários para conduzir o Brexit em 31 de janeiro.

A sondagem indicou que o partido Conservador ficará 368 assentos dos 650 da Câmara dos Comuns, o suficiente para garantir uma maioria absoluta confortável, o que permitiria também a Johnson continuar no posto de premiê. O partido Trabalhista deve eleger 191 parlamentares, o Partido Nacional Escocês 55, os Liberais Democratas 13 e o Plaid Cymru (nacionalistas galeses) três e os Verdes.

Pela pesquisa, realizada pelas emissoras BBC, ITV e Sky, os conservadores e Partido Nacional Escocês serão os grandes vitoriosos do pleito, o primeiro deve ganhar 50 assentos a mais do que o atual e o segundo 20. Já os trabalhistas perderiam 71 parlamentares.

Os resultados oficiais da eleição legislativa devem ser divulgados nas próximas sete horas. Cerca de 46 milhões de britânicos foram chamados às urnas no pleito antecipado, o terceiro em menos de cinco anos, convocado pelo governo para tentar desbloquear o impasse criado no parlamento pelo processo de saída do país da União Europeia (UE).

Nas últimas cinco eleições britânicas, apenas uma pesquisa de boca de urna errou o resultado. Em 2015, a sondagem não previu que os conservadores garantiriam a maioria, com o partido conquistando 14 assentos a mais do que o previsto.

Se estes números se confirmarem ao fim da apuração, o líder conservador terá uma vitória mais expressiva que a esperada. Na campanha, ele reiterou diversas vezes a promessa de executar o Brexit até 31 de janeiro de 2020. Além disso, o Partido Conservador conseguirá sua maior bancada na Câmara dos Comuns desde 1987, na era Margaret Thatcher.

Depois da divulgação da boca de urna, Johnson agradeceu aos britânicos pela participação nas eleições, porém, evitou comentar a sondagem. "Agradeço a todos em nosso grande país que votaram, aos voluntários, aos que se apresentaram como candidatos. Vivemos na melhor democracia do mundo", escreveu no Twitter.

Caso a aposta de Johnson em eleições antecipadas dê certo, o primeiro-ministro poderá promover o Brexit em 31 de janeiro, dez meses depois do planejado incialmente. O adiamento se deve a um impasse no Parlamento – que votou três vezes contra um acordo negociado por Theresa May e recusou aprovar em três dias o acordo negociado por Boris Johnson, inviabilizando assim a saída no final de outubro.

Para desbloquear esse impasse, Johnson convocou a primeira eleição que foi realizada no Reino Unido em um mês de dezembro no país desde 1923. Durante a campanha, o premiê prometeu finalizar o divórcio com a União Europeia e aumentar os gastos com saúde, educação e segurança.

Após o Brexit, o Reino Unido deverá negociar um acordo comercial com a União Europeia. Os conservadores prometeram concluir esse processo em apenas um ano. A promessa é vista como uma ilusão. Levou sete anos para o bloco europeu concluir um acordo comercial com o Canadá – visto por muitos britânicos pró-Brexit como um modelo para o Reino Unido. E qualquer tratado precisaria ser assentido pelos 27 Estados-membros restantes da UE antes de entrar em vigor.

