Espaço

Bilionário japonês procura oito pessoas para viagem ao redor da Lua

Yusaku Maezawa comprou todas as passagens do primeiro voo ao satélite terrestre com uma nave Starship, da empresa de Elon Musk, marcada para 2023. E agora ele procura oito pessoas criativas para acompanhá-lo.

Yusaku Maezawa com protótipo de nave da SpaceX

O bilionário japonês Yusaku Maezawa, de 45 anos, está procurando oito pessoas de todo o mundo para acompanhá-lo de graça numa viagem ao redor da Lua marcada para 2023. Maezawa foi o primeiro a reservar lugar no voo operado pela empresa aeroespacial SpaceX, fundada pelo empresário americano Elon Musk. O bilionário japonês comprou todas as passagens. Inicialmente, ele queria convidar apenas artistas, mas depois mudou de ideia e resolveu ampliar o convite para qualquer pessoa. "Se você se vê como um artista, então você é um artista", justificou. Mas há dois critérios: o primeiro é estar preparado para ampliar os limites da criatividade e o segundo é estar disposto a ajudar os demais viajantes a fazerem o mesmo. Primeiros desde 1972 Os interessados têm até 14 de março para se inscrever. O processo de seleção não foi detalhado, mas inclui entrevistas, debates e exames médicos. Musk não divulgou quanto Maezawa pagou pelas passagens, mas disse que foi um "monte de dinheiro". Maezawa e os demais astronautas por ele escolhidos serão as primeiras pessoas a participarem de uma viagem à Lua desde 1972, ano da última missão Apollo, da Nasa. Isso se a viagem, a ser feita numa nave Starship, da empresa SpaceX, realmente ocorrer. Até agora, dois protótipos da Starship explodiram durante testes, o último deles no mês passado. Bilionário excêntrico Esta não é a primeira vez que Maezawa, fundador da ZozoTown, uma plataforma de varejo online de artigos de moda que ele vendeu para a Yahoo, chama a atenção. Em janeiro de 2020, o empresário anunciou que estava à procura de uma namorada para acompanhá-lo na viagem espacial. Ele queria selecioná-la num reality show, que recebeu mais de 20 mil candidaturas, mas depois desistiu da ideia. Segundo a revista Forbes, Maezawa é o 23º homem mais rico do Japão, com uma fortuna avaliada em cerca de 2 bilhões de dólares. as/lf (Lusa, Reuters, AFP)

