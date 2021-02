Biden revoga veto de Trump a solicitantes de green card

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revogou nesta quarta-feira (24/02) decisões de seu antecessor, Donald Trump, vetando a entrada no país de solicitantes de green card por serem considerados "risco para o mercado de trabalho", incluindo aqueles que se beneficiaram da loteria de vistos e parentes de residentes permanentes ou de cidadãos americanos.

Biden reverteu com efeito imediato a decisão de Trump anunciada em 22 de abril do ano passado. O republicano alegou que a medida era necessária para proteger os trabalhadores dos EUA em meio à alta do desemprego devido à pandemia do coronavírus. A decisão de Trump fora prorrogada em junho e depois em 31 de dezembro.

Porém, Biden considerou que impedir a chegada dessas pessoas não reflete os interesses dos EUA. Ao contrário, segundo ele, prejudica o país inclusive ao impedir que americanos se reúnam com seus familiares.

"(A decisão de Trump) Também prejudica as indústrias americanas que utilizam talentos de todo o mundo e prejudica os indivíduos que foram selecionados para receber a oportunidade de solicitar, e aqueles que também receberam, vistos de imigrantes através da Loteria de Vistos de Imigração para Diversidade do Ano Fiscal 2020", acrescenta a decisão.

Além de anular a medida do antecessor, Biden ordenou aos secretários de Estado, Trabalho e Segurança Nacional que revisem quaisquer regulamentos, ordens, documentos de orientação, políticas e quaisquer outras ações similares desenvolvidos sob a decisão revogada de Trump e, se for o caso, emitam disposições revisadas de acordo com a política do governo atual.

Em outubro, um juiz federal na Califórnia já havia bloqueado a proibição de Trump a trabalhadores estrangeiros convidados por empresas, o que afetou centenas de milhares de companhias americanas, que recorreram aos tribunais contra a medida.

