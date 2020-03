Biden larga na frente com vitórias no Missouri e Mississipi

Os primeiros resultados parciais das primárias do Partido Democrata desta terça-feira (10/03) indicam que o ex-vice-presidente Joe Biden saiu vencedor em dois dos seis estados em disputa: Missouri e Mississipi.

Os dois estados vão distribuir um total de 104 delegados para convenção que vai escolher o candidato do partido que vai disputar a eleição presidencial com o republicano Donald Trump.

Além do Missouri e Mississipi, os democratas realizam prévias nesta terça-feira nos estados de Washington, Dakota do Norte, Michigan e Idaho. Ao todo, 352 delegados estão em disputa. Um pré-candidato precisa conquistar pelo menos 1.990 para conquistar a indicação do partido para as eleições.

Depois da chamada "Super Terça” do dia 3 de março, quando eleitores de 14 estados foram às urnas, uma série de pré-candidatos desistiu da disputa. Nos últimos dias, a corrida pela indicação se afunilou, se tornando um embate entre o ex-vice-presidente Biden e o senador Bernie Sanders, do estado de Vermont.

Os dois pré-candidatos chegaram a "Mini Super Terça” desta noite com uma diferença de 96 delegados: Biden contando com 670, e Sanders, com 574.

O resultado mais esperado da disputa entre Biden e Sanders acontecerá no estado do Michigan, berço da indústria automobilística norte-americana e um campo de batalha político, onde Sanders surpreendeu ao derrotar Hillary Clinton em 2016 e provocou uma longa batalha pela indicação – algo que Biden espera evitar desta vez.

Com 125 delegados, o Michigan é o grande prêmio dos seis Estados que votam nesta terça-feira. Antes da votação, Biden liderava nas pesquisas.

O Michigan também deve ser um território crucial nas eleições gerais, após Trump ter se tornado em 2016 o primeiro candidato presidencial republicano a conquistar o Estado depois de quase três décadas.

