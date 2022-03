Biden diz à Polônia que pacto de defesa mútua é "sagrado"

Presidente dos EUA se reúne em Varsóvia com chefes de Estado e governo poloneses e ministros ucranianos. Em encontro com refugiados, ele chama Putin de "carniceiro".

O presidente dos EUA, Joe Biden, procurou neste sábado (26/03) tranquilizar o governo da Polônia sobre o compromisso de Washington com a defesa da Europa Oriental em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele reiterou que o pacto de defesa mútua da Otan é um "compromisso sagrado" para os Estados Unidos.

A fala de Biden ocorreu durante o segundo dia de sua visita à Polônia, durante encontro com o presidente polonês, Andrzej Duda, em Varsóvia. "Sua liberdade é nossa", disse Biden. "Estou confiante de que Vladimir Putin estava contando com uma divisão da Otan", acrescentou Biden sobre o presidente russo. "Mas ele não foi capaz de fazer isso. Nós todos ficamos juntos."

"Grande responsabilidade"

Como o maior membro da Otan no antigo bloco oriental, a Polônia está desempenhando um papel fundamental na resposta ocidental à invasão da Rússia. O presidente dos EUA observou que a Polônia vem "assumindo uma grande responsabilidade, mas isso tudo deveria ser responsabilidade da Otan".

Varsóvia pediu forças de paz da Otan na Ucrânia, o que Washington rejeitou. Duda, por sua vez, disse ter perguntado a Biden sobre a possibilidade de acelerar aquisições militares, se referindo a compras de sistemas de mísseis Patriot, sistemas de foguetes de artilharia, jatos F-35 e tanques Abrams.

Biden também repercutiu especulações de que a Rússia estaria mudando sua estratégia militar, depois que Moscou disse que seu foco agora era "libertar" completamente a região separatista de Donbass, no leste ucraniano. "Não tenho certeza de que tenham", disse Biden, quando um repórter perguntou se a Rússia havia alterado seu curso.

Conversas a três em Varsóvia

Mais cedo, Biden participou de conversas entre integrantes dos governos dos EUA, Polônia e Ucrânia sobre a resposta global ao conflito.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, participaram da reunião junto com o ministro do Exterior da Ucrânia, Dmytro Kuleba, e o ministro da Defesa do país, Oleksii Reznikov.

As autoridades discutiram "o compromisso inabalável dos EUA com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia", disse a repórteres o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price.

Visita a centro de refugiados

O presidente dos EUA também acompanhou o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, e o prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, ao Estádio Nacional de Varsóvia, onde refugiados ucranianos estão sendo registrados e recebem ajuda.

A Polônia recebeu mais de 2,2 milhões das cerca de 3,5 milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia desde que a invasão russa começou, há mais de um mês.

Questionado sobre o que pensava de Putin depois de conhecer os refugiados, Biden disse: "Ele é um açougueiro".

Após chegar à Polônia nesta sexta-feira, Biden visitou um centro de refugiados perto da cidade de Rzeszow, no sudeste do país, a cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A visita de Biden à Polônia ocorre após ele ter participado na quinta-feira de um trio de cúpulas em Bruxelas.

md (Reuters, DPA, AFP)