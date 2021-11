Ela foi, possivelmente, a biblioteca mais famosa do mundo e pegou fogo 2 mil anos atrás.

Antes de sua destruição, estima-se que a Biblioteca de Alexandria abrigasse o conhecimento do mundo em cerca de 490 mil rolos de papiro. Desde 2002, uma nova instituição tenta resgatar o seu passado glorioso: o edifício com vista para o mar custou 220 milhões de dólares aos cofres do governo egípcio.