Berlinale deixará de separar prêmios de atuação por gênero

Os organizadores do Festival de Cinema de Berlim anunciaram nesta segunda-feira (24/08) que, a partir do próximo ano, não dividirão mais atores e atrizes nos prêmios por atuação numa iniciativa para tornar a Berlinale neutra em questões de gênero.

Os prêmios serão entregues para Melhor Atuação Principal e Melhor Atuação Coadjuvante, acabando com a separação por gênero nestas categorias.

"Acreditamos que a não separação dos prêmios de atuação por gênero é um sinal para uma conscientização de gênero justa na indústria cinematográfica", disseram os diretores da Berlinale, Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Além disso, os organizadores anunciaram que o Prêmio Alfred Bauer, que leva o nome do diretor fundador do festival, será definitivamente aposentado. O prêmio foi suspenso este ano devido a revelações sobre o papel de Bauer na burocracia cinematográfica nazista.

Os organizadores comunicaram também que, apesar da pandemia, a Berlinale será realizada "como um evento físico" em fevereiro de 2021 e que o maior cuidado possível será tomado para garantir a segurança dos convidados.

"Em tempos de pandemia de coronavírus, ficou ainda mais claro que ainda precisamos de espaço de experiência analógica no reino cultural", disseram Rissenbeek e Chatrian, e acrescentaram que outros festivais também retomaram a realização de eventos físicos em detrimento de virtuais.

A próxima edição do Festival de Cinema de Berlim, também conhecido como Berlinale, está programada para ocorrer entre 11 e 21 de fevereiro de 2021. O festival deste ano foi um dos últimos grandes eventos realizados na Alemanha antes das medidas restritivas impostas no país para conter a pandemia do novo coronavírus, que levaram ao bloqueio da vida pública.

A Berlinale é um dos festivais de cinema mais importantes do mundo, ao lado do de Cannes e de Veneza. O festival condecora o melhor filme com um Urso de Ouro, além de entregar uma série de Ursos de Prata para os vencedores das outras categorias.

