Berlim lança testagem gratuita e anônima de drogas ilegais

Moradores da capital alemã poderão checar composição e pureza de substâncias antes de consumi-las. Objetivo do governo é esclarecer usuários para que tomem decisões conscientes, reduzir riscos e identificar tendências.

O governo de Berlim anunciou nesta terça-feira (07/06) um novo projeto para lidar com o consumo de drogas ilegais e reduzir o risco de overdoses e intoxicações: a testagem gratuita das substâncias, com a garantia de anonimato de quem solicitou o serviço.

Adultos que moram na capital alemã poderão levar amostras de drogas a três centros de aconselhamento para terem sua composição e pureza testados em um laboratório público. Em até três dias, a análise fica pronta e pode ser comunicada por telefone ou pessoalmente. Podem ser checadas drogas como maconha, ecstasy, speed, cocaína e LSD, entre outras.

Os resultados são informados por profissionais especializados em dependência química, que explicam o laudo do laboratório e respondem dúvidas. A ideia por trás do projeto é que os usuários possam tomar decisões mais conscientes a partir da análise das substâncias e das informações recebidas, com o objetivo de reduzir o risco inerente ao seu consumo.

Evitar overdoses e intoxicações

Além disso, espera-se que a política de saúde ajude o governo local a identificar tendências de consumo e produtos contaminados, evitando overdoses acidentais e intoxicações. A estratégia vem sendo planejada há anos e já vinha sendo testada há algumas semanas.

"Na nossa opinião, a checagem de drogas é positiva se pudermos evitar danos à saúde e se alcançarmos usuários de drogas que, de outra forma, não conseguiríamos alcançar ou chegaríamos a eles tarde demais", afirmou Tibor Harrach, diretor farmacêutico da iniciativa, à rádio pública RBB.

Ulrike Scherling, diretor de um centro de aconselhamento, avalia que já era hora de a capital alemã ter uma política pública nesse sentido. "Os participantes da vida noturna de Berlim viajam a outros países, conhecem isso [a testagem] de outras cidades e têm muito interesse em consumir [drogas] de forma menos danosa", disse à RBB.

As primeiras iniciativas para testagem de drogas em Berlim datam de meados da década de 90, quando a Love Parede atraía milhares de participantes todos os anos e uma associação civil passou a oferecer o serviço – que depois foi proibido.

O plano para uma política pública de testagem gratuita de drogas já havia entrado no contrato da coalizão do governo de Berlim em 2016, então formada pelo Partido Social-Democrata, pelo partido A Esquerda e pelo Partido Verde, mas não chegou a sair do papel. Atualmente, a cidade é governada por uma coalizão entre o Partido Social-Democrata e os conservadores da União Democrata Cristã (CDU).

Outros países, como Áustria e Suíça, têm projetos de testagem de drogas semelhantes há décadas.