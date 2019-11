Berlim ganha estátua indesejada de Ronald Reagan

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, vai inaugurar nesta sexta-feira (08/11) uma estátua do ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan na embaixada americana em Berlim, segundo informação do Wall Street Journal.

Pompeo visita a capital alemã para participar das comemorações dos 30 anos da queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro.

Reagan, que morreu em 2004, se tornou cidadão honorário da cidade em 1992. As autoridades locais acharam que essa homenagem já era suficiente.

No entanto, graças a uma proposta do embaixador dos EUA, Richard Grenell, a capital alemã está ganhando uma estátua de bronze do ex-presidente.

Há mais de dez anos Washington quer homenagear Reagan com uma estátua em Berlim. No entanto, a administração da capital até agora havia rejeitado inúmeras solicitações de autoridades e dignitários dos EUA.

Apesar disso, os Estados Unidos colocaram uma estátua de 2,1 metros de Reagan no terraço da embaixada americana, com vista para o local por onde passava o Muro de Berlim e para o prédio do Reichstag, que abriga o Parlamento alemão.

Foi ali, em frente ao Portão de Brandemburgo, que Reagan fez seu famoso discurso em 1987 convidando o colega soviético Mikhail Gorbatchov a unir forças para derrubar o Muro. Seu apelo entrou para a história com a seguinte frase: "Senhor Gorbatchov, derrube este muro!"

