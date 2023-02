Berlim acelerará visto a turcos e sírios afetados por tremor

Pessoas desabrigadas ou feridas pelo terremoto que tenham parentes na Alemanha poderão receber um visto rapidamente e ficar no país por três meses.

O governo alemão irá flexibilizar temporariamente as restrições para a concessão de vistos aos sobreviventes do terremoto na Turquia e na Síria que estejam desabrigados ou feridos e tenham laços familiares estreitos com pessoas que moram na Alemanha.

"Trata-se de ajudar em momentos de necessidade. Queremos que seja possível para as famílias turcas ou sírias na Alemanha trazerem seus parentes próximos da região do desastre", afirmou a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, no sábado (11/02).

"Eles podem encontrar abrigo conosco e receber tratamento médico", disse Faeser. "Com vistos regulares, emitidos rapidamente e válidos por três meses."

Entretanto, nem todos os requisitos de um processo regular de visto estão sendo dispensados. Os requerentes ainda devem apresentar um passaporte válido, o que pode ser um obstáculo para pessoas que fugiram rapidamente de edifícios em colapso.

Milhões de pessoas na Alemanha têm raízes turcas porque, há mais de 60 anos, a então Alemanha Ocidental recrutou "trabalhadores convidados" da Turquia e de outros países para ajudar o país a avançar economicamente após a Segunda Guerra Mundial.

Mais recentemente, centenas de milhares de refugiados sírios vieram para a Alemanha em busca de refúgio da brutal guerra civil que assola o país.

Imigrantes turcos e sírios na Alemanha têm recolhido doações, enviado ajuda e se preocupado com seus parentes. Os pedidos para que possam receber familiares das regiões devastadas estão ficando cada vez mais frequentes.

Menos burocracia

O governo alemão disse que flexibilizaria rapidamente as condições para concessão de visto, normalmente muito rígidas e burocráticas. O Ministério do Exterior já havia reforçado sua equipe na Turquia e aumentado a capacidade de processar pedidos de visto no país.

"O objetivo é fazer com que o processo de concessão de visto para esses casos sejam o menos burocrático possível", disse a ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock.

As vítimas do terremoto que desejam procurar refúgio na Alemanha e querem solicitar um visto de três meses precisam provar que têm familiares próximos na Alemanha com cidadania alemã ou direito de residência permanente, informou a agência de notícias alemã dpa.

O membro da família anfitriã alemã deve apresentar uma declaração prometendo pagar as despesas de moradia e da posterior volta da pessoa acolhida ao seu país de origem.

