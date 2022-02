Bento 16 pede perdão por abusos, mas rejeita irregularidades

Papa emérito admite "erros graves" e se desculpa com vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica, mas rejeita responsabilidade. Investigadores listam 497 vítimas infantis e acusam Bento 16 de ter acobertado casos.

O papa emérito Bento 16 pediu perdão por quaisquer "erros graves" em seu gerenciamento de casos de abuso sexual na Igreja Católica, mas rejeitou as alegações de que estivesse envolvido em acobertamentos e negou qualquer irregularidade pessoal.

O antigo pontífice reagiu nesta terça-feira (08/02) a um relatório independente, divulgado em 20 de janeiro, que narra décadas de supostos abusos e má conduta na arquidiocese de Munique e Freising, que ele liderou como cardeal Joseph Ratzinger de 1977 a 1982.

"Tive grandes responsabilidades na Igreja Católica. Maior ainda é minha dor pelos delitos e erros que ocorreram durante meus mandatos e nos locais em questão", disse em comunicado divulgado pelo Vaticano. Na carta, Bento 16 expressou "profunda vergonha" e "grande dor", bem como um "sincero pedido de desculpas a todas as vítimas de abuso sexual".

Bento 16 tem enfrentado severas críticas após a publicação de um relatório com acusações detalhadas de má conduta em quatro casos. Especialistas do escritório de advocacia Westpfahl Spilker Wastl (WSW), contratados pela Igreja Católica Alemã para investigar relatos de abuso sexual na arquidiocese de Munique entre 1945 e 2019, confirmam que Ratzinger realocou padres que haviam abusado de crianças durante seu tempo como arcebispo de Munique e Freising.

Papa admite que esteve em reunião delicada

As acusações foram categoricamente rechaçadas pelos advogados e conselheiros de Ratzinger, por meio de um documento que comprovaria a idoneidade do antigo pontífice. "O relatório dos especialistas não contém evidências para apoiar uma alegação de má conduta ou assistência num encobrimento", diz o documento. "Como arcebispo, o cardeal Ratzinger não esteve envolvido em nenhum acobertamento de atos de abuso."

Bento 16 também comentou as acusações de que haveria mentido ao negar sua participação numa reunião para debater a transferência de um padre acusado de abusar de várias crianças em duas paróquias da Alta Baviera. Segundo ele, a acusação se baseou num mal-entendido, ocorrido quando sua declaração sobre o laudo pericial estava sendo redigida com a ajuda de "um pequeno grupo de amigos".

"No enorme trabalho daqueles dias, na redação da declaração, ocorreu um descuido sobre a questão de minha participação na reunião ordinária de 15 de janeiro de 1980", escreveu Bento 16, que acrescentou que o erro "não foi intencional e, espero, também desculpável".

A participação na reunião não prova que o papa emérito tivesse conhecimento de atos anteriores de abuso cometido pelo padre realocado, enfatizaram seus advogados. Os arquivos mostrariam "que não foi discutido na reunião em questão que o padre havia cometido abuso sexual".

Investigadores listam 497 vítimas de abuso infantil

De acordo com o relatório do escritório de advocacia WSW, pelo menos 497 crianças e jovens foram sofreram abuso sexual por padres, diáconos e outros funcionários da Igreja na arquidiocese de Munique e Freising entre 1945 e 2019.

Os investigadores compilaram pelo menos 235 presumíveis agressores, incluindo 173 padres e nove diáconos. Eles frisaram que o número real pode ser muito maior, pois muitos casos provavelmente não seriam relatados.

Em sua carta desta terça-feira, Bento 16 pede aos fiéis que rezem por ele. "Cada vez mais eu entendo a repulsa e o medo que tomou conta de Cristo no Monte das Oliveiras quando ele viu todas as coisas terríveis que agora deveria superar a partir de dentro. Que, ao mesmo tempo, os discípulos tenham conseguido dormir é, infelizmente, a situação que volta a existir hoje e que sinto me dizer respeito."

pv/av (AP, DPA)