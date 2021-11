Belarus e UE: briga de forças que custa vidas

Youssef Atallah, refugiado sírio, conta como foi agredido por guardas de fronteira belarussos: "Ele simplesmente me chutou na cara. Ele quebrou um osso aqui, meu nariz, dois dentes, e ainda tenho uma costela dolorida. Quando fui atingido pela primeira vez, desmaiei por alguns minutos. Depois disso, depois que acordei, meu amigo me contou que quando eu estava inconsciente ele me chutou de novo."

Esse tipo de violência está sendo usado contra os migrantes. Milhares continuam presos no limbo, ao longo da fronteira, com pouca comida e abrigos precários no frio congelante. Jornalistas e entidades humanitárias foram expulsos da região.