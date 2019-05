Bayern bate RB Leipzig e vence a Copa da Alemanha

O Bayern de Munique conquistou a Copa da Alemanha neste sábado (25/05) ao vencer o RB Leipzig por 3 a 0 no Estádio Olímpico de Berlim. Com dois gols de Robert Lewandowski e um de Kingsley Coman, o clube confirmou a dobradinha após já ter conquistado o título da Bundesliga.

Na final na capital alemã, ambos os times tentaram a todo custo abrir o placar no começo do primeiro tempo, com o goleiro Manuel Neuer, do Bayern, evitando um gol do Leipzig após uma cabeçada de Yussuf Poulsen aos dez minutos.

O primeiro gol, contudo, foi do Bayern, aos 29 minutos do primeiro tempo. Lewandowski marcou ao final de uma jogada trabalhada entre Coman e David Alaba.

Logo após o intervalo, Emil Forsberg teve uma chance importante de empatar o placar para o Leipzig, mas Neuer mais uma vez venceu o embate. O goleiro, que também defende a seleção alemã, voltou de uma contusão para contribuir com duas defesas pontuais durante a partida.

Aos 32 minutos do segundo tempo, Coman marcou o segundo gol do Bayern para colocar o time de Munique ainda mais perto de levar o título. Lewandowski garantiu a vitória por 3 a 0 ao levantar a bola sobre o goleiro Péter Gulácsi a apenas cinco minutos de terminar a partida.

A final em Berlim contou com a contribuição de Arjen Robben e Franck Ribéry, que saíram do banco para fazer sua última aparição com uma camisa do Bayern. Lewandowski não poupou elogios à dupla, a quem dedicou as vitórias do clube neste ano.

"Esses títulos são para Franck e Arjen, eles fizeram tanto para o clube, e nós precisamos agradecer a eles", disse o atacante polonês à emissora pública alemã ARD.

Robben e Ribéry se despediram do Bayern na partida deste sábado

Apenas uma semana depois de garantir o sétimo título consecutivo da Bundesliga, a vitória neste sábado marca a 19ª conquista da Copa da Alemanha para o Bayern de Munique. É o clube que mais venceu o campeonato, bem à frente do segundo colocado, o Werder Bremen, com seis conquistas. É ainda a 12ª vez que o Bayern garante a dobradinha, ou seja, vence tanto a Copa da Alemanha como a Bundesliga.

"Foi uma temporada difícil em alguns momentos, mas acho que agora nós podemos dizer que, no final, foi uma temporada muito boa", comemorou Lewandowski.

A campanha foi particularmente difícil para o técnico do Bayern, Niko Kovac, que enfrentou uma série de críticas tanto dentro quanto fora do clube em seu primeiro ano no cargo. Os torcedores, no entanto, entoaram o nome do treinador antes e depois do apito final neste sábado.

EK/afp/dpa/rtr/ots

_____________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter