Batom vermelho inspira campanha contra machismo em Portugal

O batom vermelho virou símbolo da luta contra o machismo em Portugal, após um candidato à presidência do país atacar a adversária por pintar os lábios dessa cor, provocando uma onda de indignação nas redes sociais.

Durante um comício na semana passada, o político de extrema direita André Ventura, candidato presidencial do partido Chega, disse que a eurodeputada Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda, "não está muito bem em termos de imagem, com aquele batom vermelho, como se fosse uma coisa de brincar".

Após a declaração, personalidades começaram a publicar fotos e vídeos usando batom vermelho, com a hashtag #VermelhoEmBelem, em referência à sede da presidência portuguesa, o Palácio de Belém.

A campanha tem a participação de artistas, jornalistas e políticos, incluindo a socialista Ana Gomes, que também concorre à presidência.

Nesta segunda-feira (18/01), o cantor e compositor brasileiro Chico Buarque se tornou uma das figuras mais ilustres a aderir ao movimento português, com um vídeo de lábios vermelhos, ao lado da namorada, a jurista Carol Proner. "Com Marisa, vermelho em Belém", diz o músico na mensagem, postada por Marisa Matias em sua conta no Twitter.

A jornalista e tradutora espanhola Pilar del Río, viúva do escritor português José Saramago, também postou uma foto pintando os lábios. "Mulheres e homens pintamos os lábios em sinal de liberdade", afirmou.

A eleição presidencial portuguesa, agendada para o próximo domingo, tem o atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, como franco favorito para se reeleger. Ele conta com cerca de 60% das intenções de voto, de acordo com as últimas pesquisas, seguido por Ventura e Ana Gomes.

