Barcos naufragam em desfile de apoio a Trump

Um desfile de barcos em apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terminou com o naufrágio de ao menos quatro embarcações neste sábado (05/09) no lago Travis, no Texas. O evento lotou o reservatório, agitando as águas e gerando ondas.

"Foi um número excepcional de barcos. Vários deles afundaram", disse a porta-voz do Departamento de Polícia do Condado de Travis, Kirsten Dark. "Ondas foram geradas quando todos eles começaram a se mover".

Imagens divulgadas pela imprensa americana mostra vários barcos com bandeira de apoio a Trump se movendo juntos. Segundo a porta-voz, com a agitação da água, algumas embarcações acabaram virando e afundando. Ela descarta ainda que o incidente tenha ocorrido devido à alguma espécie de sabotagem internacional.

Segundo as autoridades, não houve relatos de feridos. Além dos que afundaram, alguns barcos foram empurrados para rochas.

O desfile de barcos foi organizado por apoiadores de Trump pelo Facebook. A página do evento convocou a participação de embarcações de todas as formas e tamanhos e pedia que os donos as enfeitassem com "cores patrióticas" e bandeiras. Os organizadores afirmam que mais de 2,6 mil pessoas compareceram ao ato.

Reservatório do rio Colorado, o lago Travis é um local muito popular para passeios de barco, pesca, natação e outras atividades recreativas.

