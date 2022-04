Barco turístico com 26 a bordo desaparece no Japão

As autoridades marítimas do Japão iniciaram buscas neste sábado (23/04) por 26 passageiros de um barco turístico que pode ter naufragado nas águas da península de Shiretoko, no nordeste da ilha de Hokkaido, no norte do país.

A tripulação do navio, o Kazu 1, acionou um pedido de socorro, entrando em contato com a Guarda Costeira por volta das 13h15 deste sábado (horário local) afirmando que a proa do navio estava inundada e afundava, de acordo com detalhes divulgados pela emissora pública NHK.

As autoridades costeiras despacharam cinco barcos de patrulha e dois helicópteros depois de perderem a comunicação com o navio.

As câmeras da imprensa japonesa também se espalharam na área por meio de helicópteros e transmitiram as atividades de busca ao vivo até o sol cair, mas até então não havia sido encontrado nenhum vestígio do barco ou dos passageiros, que, de acordo com a última comunicação, tinham colocado coletes salva-vidas.

Entre as 26 pessoas que viajavam no navio no momento do incidente, 24 eram passageiros, incluindo dois menores de idade, além do capitão e outro funcionário, um tripulante do convés.

De acordo com a empresa que opera o barco, com capacidade para 65 pessoas, o Kazu 1 estava programado para sair do porto de Utoro-higashi, na cidade de Shari, às 10h e navegar pelo Cabo Shiretoko, antes de retornar por volta de 13h.

A península de Hokkaido, no nordeste do Japão, a principal ilha mais ao norte do Japão, é um destino de excursão popular e desde 2005 Patrimônio Natural Mundial. É o lar de muitas espécies raras de animais e plantas.

md (EFE, AFP)