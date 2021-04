Bélgica proíbe entrada de passageiros vindos do Brasil

A Bélgica decidiu nesta quarta-feira (27/04) proibir temporariamente a entrada em seu território de viajantes vindos da Índia, do Brasil e da África do Sul. A decisão foi tomada depois de as autoridades belgas detectarem alguns casos da variante indiana do novo coronavírus.

Com a decisão, fica proibido o transporte de pessoas a partir desses três países, por avião, trem, navio ou ônibus, inclusive quando apenas estiverem em trânsito.

Entre as exceções estão viagens diplomáticas e de pessoas que trabalham para organizações internacionais ou que tenham sido convidadas por elas e cuja presença seja indispensável para o bom funcionamento delas.

Pessoas de nacionalidade belga ou com residência na Bélgica que estejam nesses três países poderão regressar. Porém, elas deverão fazer um teste PCR ao chegarem e ficar em quarentena por ao menos uma semana, quando serão submetidas a novo teste.

A Bélgica detectou recentemente 20 casos da variante indiana do novo coronavírus num grupo de estudantes que havia viajado de avião da Índia para Paris e depois seguido de ônibus para a Bélgica. Esses casos se somam a outros sete em todo o país.

A variante britânica é atualmente a dominante na Bélgica, somando 85% dos casos, enquanto as variantes sul-africana e brasileira representam menos de 5% cada.

