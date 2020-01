Avião ucraniano foi "provavelmente” abatido pelo Irã

O avião de passageiros da Ucrânia que caiu no Irã, matando todas seus 176 ocupantes, foi provavelmente abatido pelos próprios iranianos, por acidente, informaram membros de serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Iraque nesta quinta-feira (09/01).

O Boeing 737-800 da companhia aérea Ukraine International caiu na madrugada de quarta-feira, apenas três minutos depois de decolar do aeroporto de Teerã com destino a Kiev. A tragédia ocorreu poucas horas depois do ataque iraniano a duas bases que abrigam militares americanos no Iraque, o que provocou imediatas especulações que os dois eventos poderiam estar conectados.

De acordo com duas fontes de inteligência americanas e uma iraquiana, ouvidas pela revista americana Newsweek, o avião foi provavelmente abatido por um míssil terra-ar disparado por um sistema de defesa aéreo Tor-M1, de fabricação russa. De acordo com os oficiais americanos entrevistados, o sistema provavelmente foi colocado em modo de alerta pelos iranianos logo depois de seu ataque às bases, para a eventualidade de uma retaliação americana.

Já uma autoridade americana citada pela agência Reuters disse que satélites dos EUA detectaram o lançamento de dois mísseis terra-ar logo após o Boeing 737-800 deixar Teerã. Em seguida, houve uma explosão na área em que o avião voava, e os satélites ainda detectaram a aeronave pegando fogo antes de atingir o solo. Para fontes de serviços de segurança europeus, os relatos de que o avião foi derrubado são "críveis", relatou a emissora CNN.

Nesta quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, também indicou que o avião parece ter sido derrubado pelos iranianos: "[O avião] estava voando numa área complicada. Eles podem ter se enganado. Alguns dizem que pode ter sido uma falha técnica, mas pessoalmente eu não acredito que seja essa a questão", disse a jornalistas na Casa Branca.

Na quarta-feira, logo depois da queda, autoridades de aviação do Irã se apressaram em afirmar que a causa da queda parecia ter sido uma falha mecânica. O ministro dos Transportes Mohammed Eslami rejeitou alegações de que a queda da aeronave seria "suspeita": "O avião pegou fogo devido a um defeito técnico, e isso resultou num acidente. Cientificamente, é impossível um míssil ter atingido o avião ucraniano, e esses boatos não têm lógica."

Inicialmente, a embaixada da Ucrânia no Irã também falou de falha mecânica e descartou que o desastre tivesse sido provocado por terrorismo. Em novo comunicado, porém, Kiev omitiu essa versão e afirmou apenas estar investigando a causa do incidente.

Uma comissão de investigadores ucranianos foi enviada a Teerã. A equipe conta com especialistas que participaram das investigações do voo MH17, da Malaysia Airlines, derrubado em 2014 por um míssil antiaéreo russo no espaço aéreo da Ucrânia.

Mais tarde, o governo da Ucrânia informou que passara a investigar a possibilidade de o avião ter sido atingido por um míssil antiaéreo. Também são analisadas as possibilidades de que a aeronave tenha colidido com um drone ou outro objeto voador, ou que tenha ocorrido uma explosão interna como resultado de um ato terrorista, ou uma falha técnica levando à explosão no motor.

O avião transportava 167 passageiros e nove tripulantes, sendo 82 iranianos e 63 canadenses, 11 ucranianos, dez suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos. O Boeing 737-800 operava há apenas três anos, segundo o serviço de monitoramento aéreo FlightRadar24.

De acordo com as regras internacionais, cabe ao Irã a investigação sobre o incidente. A autoridade de aviação civil iraniana afirmou, porém, que não entregará aos Estados Unidos e à Boeing as caixas-pretas do avião, e ainda não decidiu em qual país será feita a análise do material gravado. Segundo especialistas, poucos países são capazes de realizar esse processo, entre eles Alemanha, EUA, França e Reino Unido. Os iranianos, porém, convidaram o Canadá e a Suécia a participarem da investigação.

JPS/afp/ots/rt

