Avião se parte em dois ao pousar na Índia

Um avião da Air India Express com 191 pessoas a bordo saiu da pista nesta sexta-feira (07/08) ao aterrissar no aeroporto de Kozhikode em meio a uma forte chuva, e se partiu em dois. O acidente deixou ao menos 16 mortos e 123 feridos.

Segundo a polícia, ao menos 15 feridos estão em estado grave. Entre os mortos está um dos pilotos. Praticamente todos os passageiros sofreram ferimentos.

O porta-voz do Ministério da Aviação Civil indiano, Rajiv Jain, disse que não foi relatado fogo no Boeing 737 depois do acidente. A informação foi confirmada pela Air India Express.

Chovia no momento da tragédia

Imagens publicadas por S. N. Pradhan, diretor-geral da Força Nacional de Resposta à Desastres do país, publicou nas redes sociais imagens da aeronave acidentada e partida em duas, com diversos caminhões de equipes de resgate ao redor.

O voo AI1344 partiu de Dubai com destino a Kozhikode e trazia repatriados para o país.

As causas do acidente são desconhecidas. Uma emissora de televisão local, no entanto, citou um problema no trem de pouso. Segundo autoridades, a pista fica no topo de um colina num local de difícil pouso. A chuva teria ainda reduzido a visibilidade dos pilotos. O avião teria derrapado na pista e caído no vale.

Quase todos os passageiros ficaram feridos

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, enviou suas condolências às famílias das vítimas. "Meus pensamentos estão com aqueles que perderam seus entes queridos. Que os feridos se recuperem rápido", escreveu em sua conta no Twitter.

A Air India Express é uma subsidiária da Air India. O pior desastre aéreo do país ocorreu em 12 de novembro de 1996, quando um voo da Saudi Arabian Airlines colidiu no ar com um avião da Kazakhastan Airlines perto de Charki Dadri, matando todas as 349 pessoas que estão a bordo das duas aeronaves.

CN/efe/lusa/ap

