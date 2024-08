Avião com 62 a bordo cai no interior de SP

Um avião comercial de médio porte caiu no início da tarde desta sexta-feira (09/08) em Vinhedo, no interior de São Paulo. O Corpo de Bombeiros local mobilizou sete equipes para atender o desastre. De acordo com a companhia que operava a aeronave, a Voepass (antiga Passaredo), o avião levava 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Ainda não há informações sobre vítimas ou sobreviventes.

A aeronave envolvida no acidente, um turboélice modelo ATR-72, havia decolado de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo.

Segundo informações da EPTV, afiliada local da TV Globo, a aeronave caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo. O primeiro chamado de emergência ocorreu às 13h28 no horário local. Vídeos registrados por moradores locais mostraram a aeronave em queda livre antes de atingir o solo.

Hospitais de Vinhedo e da cidade vizinha de Valinhos estão sendo mobilizados para receber possíveis feridos.

De acordo com a Voepass, "não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo".

A administração do aeroporto de Cascavel informou que "uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas."

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, afirmou que está encaminhando agentes ao local do acidente.

Mais informações em instantes

jps (ots)